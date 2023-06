Kupferdieb wird auf Herner Schulhof erwischt und flüchtet

Herne. Ein Unbekannter hat versucht, Kupferkabel von einer Baustelle auf einem Herner Schulhof zu klauen. Nachdem er erwischt worden war, flüchtete er.

Ein Unbekannter hat versucht, am frühen Sonntagmorgen, 25. Juni, Kupferkabel von einer Baustelle auf einem Herner Schulhof zu entwenden. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 5.15 Uhr auf dem Schulgelände der Grundschule Horstschule an der Richardstraße 6 in Herne-Holsterhausen. Der Tatverdächtige verschaffte sich nach aktuellem Stand unbefugt Zutritt zur Baustelle inmitten des Schulhofes und rollte Kupferkabel zusammen, teilt die Polizei mit. Eine Anwohnerin bemerkte den Kupferdieb, während dieser dabei war, die Kabel über eine Mauer zu ziehen, um sie zu entwenden. Auf Ansprache der Zeugin flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Ludwig-Steil-Straße, so die Polizei.

Nach Zeugenangaben habe der Tatverdächtige dunkle Haare. Zur Tatzeit habe er eine kurze blaue Jeanshose, ein kurzes blaues Hemd und ein nach hinten gedrehtes blaues Käppi getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

