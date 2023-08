Kunstschule bietet kostenlose Workshops für Geflüchtete an

Die Jugendkunstschule in Herne bietet kostenlose Workshops an.

Herne. Malen, Töpfern und Nähen: Die Jugendkunstschule in Herne bietet ein neues Format für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen an.

Die Jugendkunstschule in Crange bietet bis zum Jahresende 2024 das neue Format „Offenes Atelier - Art Against Racism“ an. Das Projekt beinhaltet insgesamt 17 kostenlose Workshops, die sich speziell an Menschen mit Fluchterfahrungen richten sollen. Was genau angeboten wird, teilt die Jugendkunstschule mit.

Ob Tanzen, Töpfern oder eigenen Schmuck herstellen: „Hier ist für alle etwas dabei“, so Isabella Emken, die Kulturpädagogische Leiterin und Projektkoordinatorin der Kunstschule. Die neuen Workshops in den Offenen Ateliers seien ideal, um sich kreativ auszuprobieren.

Nächste Woche beginnen die ersten Workshops

Bereits nächste Woche sollen die ersten Workshops starten. Am Montag, 21. August, beginne abends ein Workshop in der Keramikwerkstatt, bei dem Teilnehmende ab 16 Jahren aus Ton ihre eigenen Keramiken erstellen können. Außerdem öffne am Montagabend das Offenen Atelier „Landschaftsmalerei“, bei dem Teilnehmende ab 14 Jahren ihre eigenen großen oder kleinen Landschaften zeichnen und später mit Acrylfarbe verfeinern könnten, erklärt Emken.

Am Donnerstag, 24. August, öffne die Schmuck-Werkstatt für alle Interessierten ab 14 Jahren, die ihren eigenen kleinen Schmuckstücke herstellen möchten, teilt die Jugendkunstschule mit. Alle weiteren Atelier-Angebote und Termine gibt es auf der Homepage der Jugendkunstschule.

Kunst als Kontaktmöglichkeit zwischen Bevölkerung und Geflüchteten

Ziel des Formats sei es, die Integration zwischen Menschen mit Fluchterfahrungen in Herne und der Bevölkerung zu stärken. „Brücken bauen und Barrieren abbauen. Alles durch das gemeinsame Schaffen von Kunst“, sei die Intention des Projekts „Offenes Atelier - Art Against Racism“. Das Projekt werde deshalb von Mitteln des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert und von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste und der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW mit unterstützt.

Auch abseits der neuen Workshops bietet die JKS Herne spannende Kurse an. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Bei den Offenen Ateliers der Jugendkunstschule handele es sich um ein kostenloses Angebot. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl sei deshalb eine Anmeldung, telefonisch oder per Mail, im Vorfeld nötig. Die dazu notwendigen Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Jugendkunstschule.

