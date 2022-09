Kunst Kunst und Design letztes Mal in Akademie Mont-Cenis in Herne

Herne. Kunstschaffende präsentieren in der Akademie Mont-Cenis in Herne ihre Werke und bieten sie zum Verkauf an. Was Besucher vor Ort erwartet.

In einer besonderen Atmosphäre der Akademie Mont-Cenis präsentieren Künstler und Designer ihre selbst gefertigten Kreationen. Neben Kunsthandwerk aus den Bereichen Textil, Schmuck, Keramik, Holzarbeiten und Dekorationen finden am Sonntag, 2. Oktober, von 11 bis 18 Uhr auch Kunstobjekte aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Skulptur ihren Platz, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Aus Herne sind folgende Teilnehmer vertreten: Skusa Susanne mit Kunst aus Papier. Der Esperanza-Weltladen unter Leitung von Christa Winger bietet Produkte aus fairem Handel und ausgefallene kunsthandwerkliche Arbeiten zum Kauf an. Am Stand von ruhrGEbiet seien dekorative und modische Ruhrpott-Accessoires zu finden, heißt es in der Ankündigung. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen und verschiedene warme Speisen.

Wegen des Eigentümerwechsels der Akademie-Mont-Cenis (Mont-Cenis-Platz 1) zum Jahresende wird es wohl vorläufig die letzte Veranstaltung an diesem Ort sein. Das auf Flyern und Plakaten angekündigte Eintrittsgeld wird vom Veranstalter nicht erhoben. Damit sollen Besucher aus Nah und Fern trotz aller Preissteigerungen den Weg zu der Veranstaltung finden, heißt es in der Ankündigung. Sie findet unter den aktuellen Coronaauflagen des Landes NRW statt.

