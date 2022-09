Kulturzentrum Herne zeigt Kabarett über das Ruhrgebiet

Herne. Kabarett im Kulturzentrum Herne: Der Duisburger Kai Magnus Sting tritt mit seinem Programm „Hömma, so isset!“ auf und zeigt wie der Pott tickt.

Mit seinem Kabarettprogramm „Hömma, so isset!“ tritt der Duisburger Kabarettist Kai Magnus Sting am Freitag, 23. September, im Kulturzentrum Herne, Willi-Pohlmann-PLatz 1, auf. Das Programm geht um 19 Uhr los.

„Hömma, so isset!“: Liebeserklärung an den Pott

Anhand urkomischer Geschichten und mit der unnachahmlichen Ruhrpott-Sprache erkläre Sting, wie der Mensch im Ruhrgebiet denkt und tickt, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Der Kabarettist kläre Fragen wie: Wie begrüßt man sich hier, wie verabschiedet man sich und vor allen Dingen: Was passiert dazwischen? Das Ganze führe von der guten Vase von Tante Ingeborg über Grammatikverschränkungen in der siebten Person hin zum Klassiker, der A-40-Odyssee.

Das Programm sei eine Liebeserklärung an die Sprache dieser Region, an deren Philosophie und an die Menschen, die hier leben, heißt es weiter. Als Kenner und Freund des Potts erzähle Sting über all das in witzigen und geistreichen Erklärungen sowie Abschweifungen und nehme die Menschen und ihre Geschichten auf den Arm.

Tickets für das Kabarett-Programm „Hömma so isset!“ kosten 23,76 Euro und gibt es auf der Internetseite www.eventim.de, über die Eventim-Bestell-Hotline 0180 6570070 oder an der Vorverkaufsstelle des Stadtmarketings Herne, Kirchhofstraße 5. Weitere Informationen zum Programm sind auf der Internetseite www.kulturzentrum-herne.de abrufbar.

