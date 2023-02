Kulturzentrum Herne: Beliebte TV-Serie als Bühnenstück

Herne. Die TV-Serie „Warten auf’n Bus“ war ein großer Erfolg. Nun kommt die Theaterfassung ins Herner Kuz. Wann sie aufgeführt wird, wo es Karten gibt.

Alltagsphilosophie und Humor prägt die TV-Serie „Warten auf’n Bus“ vom Sender RBB. Am Mittwoch, 22. Februar, wird der ungewöhnliche Stoff vom Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel (WLT) auf die Bühne des Herner Kulturzentrums gebracht.

Ausgangspunkt ist eine Endhaltestelle für Überlandbusse im Irgendwo. Ralle und Hannes, beide gegen Ende 40, langzeitarbeitslos und frühinvalide, verbringen im mäßig gemütlichen Wartehäuschen ihre Tage. Hier können sie über alles reden und diskutieren, was das Leben so ausmacht. Und auch diverse Begegnungen mit lokalen Rechtsradikalen oder der Dorfantifa meisterten sie in Würde, heißt es in der Ankündigung.

Eine Szene aus „Warten auf’n Bus“. Der Vorverkauf für die Aufführung am 22. Februar im Herner Kulturzentrum läuft. Foto: Volker Beushausen

Drehbuch-Autor Oliver Bukowski ist mit über 30 Theaterstücken, zahlreichen Drehbüchern und Hörspielen einer der erfolgreichsten Dramatiker Deutschlands. Er war mehrfach für den Mülheimer Theaterpreis „Stücke“ und für den Grimmepreis nominiert. Die WLT-Theaterfassung von „Warten auf’n Bus“ feierte am 2. April 2022 in Castrop-Rauxel Premiere.

Karten für die Kuz-Aufführung kosten im Vorverkauf zwischen 18 und 25 Euro, ermäßigt zwischen 9,25 Euro und 12,75 Euro (Abendkasse: 20 und 27 Euro). Vorab erhältlich sind Tickets beim Stadtmarketing Herne, Kirchhofstraße 5, in Herne-Mitte (02323/9190514) sowie online bei proticket.de.

