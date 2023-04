Das Kulturschiff (hier bei einer früheren Ausgabe) legt wieder in Herne auf dem Rhein-Herne-Kanal ab.

Santa Monika II Kulturschiff auf dem Rhein-Herne-Kanal mit Programm an Bord

Herne. Das Kulturschiff auf dem Rhein-Herne-Kanal sticht in See: Es gibt Musik und Comedy. Das Kulturbüro spricht von der „Karibik des Ruhrgebietes.“

Das Kulturbüro der Stadt Herne bietet sechs Fahrten mit dem Kulturschiff auf dem Rhein-Herne-Kanal an. Die Santa Monika II sticht „in See“.

Im Jahr 2022 sei er kompliziert gewesen, ein Angebot auf die Beine zu stellen: „Die Nachwirkungen der Pandemie und die steigenden Preise durch die hohe Inflation machten es wesentlich schwieriger, einen geeigneten Partner für die Fahrten zu finden“, heißt es. Mit der Santa Monika II ist das Kulturbüro der Stadt Herne nun fündig geworden.

„Die Karibik des Ruhrgebiets“, nennt Christian Ribbe, Leiter der Städtischen Musikschule Herne, den Rhein-Herne-Kanal in einer Mitteilung mit einem Augenzwinkern. Gleich zweimal tritt Ribbe auf der Santa Monika II auf. Am 27. April 2023 eröffnet er mit der Blues-Formation „Bluesky“ die diesjährige Kulturschiff-Saison, mit dem Elmar Dissinger Quartett ist er am 25. Juni 2023 für eine Fahrt mit lateinamerikanischen Rhythmen zuständig.

Programmübersicht Kulturschiff Santa Monika II:

Donnerstag, 27. April: Fetziger Blues auf dem Rhein-Herne-Kanal mit Bluesky

Fetziger Blues auf dem Rhein-Herne-Kanal mit Bluesky Donnerstag, 11. Mai: Die große Ruhrpott-Saga - literarische Schifffahrt mit Eva Völler

Die große Ruhrpott-Saga - literarische Schifffahrt mit Eva Völler Sonntag, 25. Juni: Mit lateinamerikanischen Rhythmen über den Rhein-Herne-Kanal - ED4 Elmar Dissinger Quartett

Mit lateinamerikanischen Rhythmen über den Rhein-Herne-Kanal - ED4 Elmar Dissinger Quartett Mittwoch, 12. Juli: Comictörn für Kinder und Teenager von 8 bis 14 Jahren

Comictörn für Kinder und Teenager von 8 bis 14 Jahren Freitag, 28. Juli: FolkFriends on Tour - Offene Bühne für Folkfreundinnen, -freunde und Gäste

FolkFriends on Tour - Offene Bühne für Folkfreundinnen, -freunde und Gäste Freitag, 8. September: Nacht-Schnittchen mit Helmut Sanftenschneider und Gästen

Tickets für das Kulturschiff sind aktuell noch nicht erhältlich. Der Start des Vorverkaufs wird noch separat kommuniziert.

