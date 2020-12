Kulturbrauerei in Herne lädt zum letzten Livestream 2020 ein

Herne. Die Kulturbrauerei in Herne lädt zu ihrem letzten Livestream in diesem Jahr ein: Es wird Farbexplosionen und Jazzklänge geben.

Zu ihrem letzten Live-Stream in diesem Jahr lädt die Kulturbrauerei Eickel am kommenden Samstag, 12. Dezember, ein. Es werden 151 Bilder des Herner Künstlers Hassan Jelveh zu sehen sein, die von live gespielten Evergreens der Sängerin Katja Seidich und des Gitarristen Norbert Müller begleitet werden.

„Bis das Virus kam, war der Samstag unser klassischer Ausgehtag“, erklärt Volker Eichener, der Vorsitzende des Fördervereins der Kulturbrauerei. „Nachmittags sind wir vielleicht zu einer Vernissage gegangen und abends in ein Konzert. Wenn das jetzt nicht möglich ist, bringen wir die Kunst und die Musik halt in die Wohnungen.“ Zwei Live-Streams mit Kombinationen von Musik und Kunst hat die Kulturbrauerei bereits gesendet. Am kommenden Samstag werden Katja Seidich und Norbert Müller auftreten und Klassiker aus Jazz, Blues und Popmusik spielen.

Zuschauer können Kommentare zu dem Videostream posten

Dazu werden – vom Zufallsgenerator gesteuert – 151 Bilder von Hassan Jelveh in Form von Diashows zu sehen sein. Der aus dem Iran stammende Künstler sei in seinem Heimatland in traditioneller Kalligraphie ausgebildet worden, habe aber einen eigenen Stil entwickelt, der sich durch rauschhafte Verwendung von Farben auszeichne, die sich zu abstrakten Bildern fügten, teilt die Kulturbrauerei mit. Es würden auch einige wenige Bilder eingestreut, auf denen der Künstler selber zu sehen sei – in seinem Atelier ebenso wie in seinem Wohnzimmer.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Der Live-Stream ist am Samstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr auf der Website www.kulturbrauerei-eickel.de per Klick abrufbar. Besonders würden sich die Musiker darüber freuen, wenn der eine oder andere Zuschauer einen Kommentar zu dem Videostream posten würde – denn die Atmosphäre zwischen den historischen Braukesseln habe auch etwas Geisterhaftes, wenn die Musiker in einem weitgehend leeren Raum spielen, umgeben nur von Kameras, Mikrofonen, Mischpult und dem Musikproduzenten Björn Prenzel, der wieder für Ton- und Videotechnik verantwortlich zeichnet.

Die digitalen Kulturangebote der Kulturbrauerei Eickel, die aus Mitteln des Fachbereichs Kultur der Stadt Herne und der Kulturinitiative Herne gefördert werden, sollen auch dazu dienen, Musiker, Künstler und Spielstätten während der Zeit des Lockdowns zu unterstützen und das kulturelle Leben in der Stadt Herne aufrecht zu erhalten.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.