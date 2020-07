Kultur-Open-Air Herne: Bandfusion findet trotz Corona statt

Herne. Auf der Bühne an den Flottmann-Hallen in Herne findet trotz Corona das Bandfusion-Festival statt. Es ist Teil des Kultur-Open-Airs.

Bandfusion trotz Corona: Am Samstag, 4. Juli, treten „ein bis zwei Hände voll hervorragender Singer-/Songwriter“ auf der Bühne hinter den Flottmann-Hallen auf. Sie sind Teil des Kultur-Open-Airs, das seit einigen Wochen in Herne stattfinden. „Wir sind tief in die Minen der lockdownversehrten Herner Musikszene gestiegen und mit einem großen Schatz zurückgekehrt“, heißt es in einer Ankündigung.

Karten nur im Vorverkauf

„Und, na klar, die gute alte Hektik, Taktgeberin einer jeden Bandfusion, führt auch in pandemischen Zeiten Regie“, heißt es weiter. Jeder Künstler hat einen kurzen Slot, alle spielen über das gleiche Equipment.

Los geht es am Samstag um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) an den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5. Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf: online über www.proticket.de oder bei Stadtmarketing Herne.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.