Kultur in der Herner Kulturküche mit dem Pop-Prinzen

Herne Der Name ist Programm: In der Kulturküche des Herner Wohnbunkers We-House sind diverse Konzerte geplant. Zum Auftakt wird‘s dramatisch.

Zum Wochenanfang gibt‘s in der Kulturküche im Sodinger We-house regelmäßig den „Waffel-Montag“. Der Ausklang in dieser Woche könnte das Motto „Pop-Freitag“ tragen: Der Herner Sänger und Gitarrist Christian Bigos alias Rondoprinz kredenzt in der Lokalität im umgebauten Weltkriegsbunker seine zuletzt auf dem Album „Die Dramatik der Vergeblichkeit“ verewigten Song-Perlen.

Rondoprinzpop: Christian Bigos tritt in der Sodinger Kulturküche auf. Foto: Rondoprinz

Ins Fach „Deutschsprachiger Gitarren-Pop“ wird der Musiker von Kritikern gerne abgelegt. Auf Konzerten spielt Bigos nicht nur Songs mit so fabulösen Titel wie „Milchgetränk und Mädchenfarbe“, „Deine neue Frisur“ oder „Mondautos“, sondern erzählt zwischen den Stücken gerne auch mal Geschichten - so wie jüngst in der Flottmann-Kneipe.

Das Solo-Konzert von Rondoprinz beginnt am Freitag, 16. Februar, um 19 Uhr in der Kulturküche, Mont-Cenis-Straße 294. Der Eintritt ist frei. Während des Konzerts geht ein Hut herum.

Kultur in Herne - Lesen Sie auch:

Auf ihrer Homepage kündigt die Kulturküche bereits die nächsten Konzerte an. So gastieren am Samstag, 9. März, um 19 Uhr die Six-String-Men. Die drei Gitarristen aus Herne - Christoph Sponheuer, Wolfgang Berneke und Ralf Heller - präsentieren Acoustic-Cover-Songs aus den Genres Rock, Pop und Blues aus den 80ern und 90ern. Und am , 5. April, befolken The Hoody Crows & Heavy Grass die Kulturküche beim Irischen Abend. loc

