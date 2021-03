Künstlerduo zeigt Schaufenster-Ausstellung im Herner Bahnhof

Herne. Die Ausstellung „Die Ordnung und das Schmutzige“ ist ab Samstag, 20. März, im Schaufenster des Alten Wartesaals im Bahnhof Herne zu sehen.

„Eine Maske ist in erster Linie nicht das, was sie darstellt, sondern das, was sie entscheidet nicht zu repräsentieren“ – Das französische Künstlerduo Vladimir Cruells und Lorca Renoux zeigt im Rahmen der Ausstellung „Die Ordnung und das Schmutzige“ eine Sammlung urbaner Masken. Vom 20. März bis zum 5. April ist sie im Schaufenster des Alten Wartesaals im Bahnhof Herne für Besucher zu sehen.

Ein Ausstellungsexponat in Form einer hölzernen Kinder-Schubkarre: Im Alten Wartesaal des Herner Bahnhofs ist die Ausstellung "Die Ordnung und das Schmutzige" zu sehen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Als Künstlerduo bewegen sich Visual Artist Vladimir Cruells und Choreograf und Tänzer Lorca Renoux an der Schnittstelle zwischen Bildender Kunst, Installation und Performance. Für ihre künstlerische Arbeit werde die Stadt zur „quasi-archäologischen Ausgrabungsstätte“ – die Nacht, Intuition und eine große Tasche seien unverzichtbare Werkzeuge ihrer fast zwanghaften Suche. Das Ergebnis: eine einzigartige Serie aus entdeckten und gesammelten Objekten, umgeleiteten Bildern und performativen Spuren.

Das begleitende Video zur Ausstellung, das einen Einblick in die Arbeit der Künstler gibt und in Zusammenarbeit mit dem Video-Künstler Baptiste Goulay entstanden ist, wird Ende März auf der Website www.pottporus.de, sowie dem Youtube- und Instagram-Channel von Pottporus e.V. veröffentlicht.