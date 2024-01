Herne Der Brandort ist nicht ungewöhnlich, die Uhrzeit sehr wohl: In der Küche einer Herner Wohnung ist kurz vor Mitternacht ein Feuer ausgebrochen.

Kurz vor Mitternacht ist am Mittwoch in einer Wohnung an der Goebenstraße in Herne-Baukau ein Brand in einer Küche ausgebrochen.

Der Mieter hatte sich per Notruf bei der Feuerwehr gemeldet. Die Leitstelle forderte den Mann auf, umgehend seine Wohnung zu verlassen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen.

Nach Lüftungsmaßnahmen konnte der unverletzte Mieter wieder in seine Wohnung zurück. Über die Brandursache gibt es derzeit keine Angaben.

