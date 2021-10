Küchenbrand in Herne: Feuerwehr rettet Person aus Wohnhaus

Herne. Die Feuerwehr Herne hat am Sonntag eine Person aus einer Wohnung gerettet. Dort hatte es in einer Küche gebrannt. Zwei Löschzüge waren ausgerückt.

Bei einem Küchenbrand in Herne hat die Feuerwehr einen Menschen aus einer Wohnung gerettet. 26 Feuerwehrleute waren im Einsatz,

Zum Hergang: Gegen 14.45 Uhr meldete am Sonntagnachmittag ein Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Herne über den Notruf einen ausgelösten Heimrauchmelder und leichten Brandgeruch aus dem Erdgeschoss eines viergeschossigen Wohngebäudes an der Mont-Cenis-Straße im Ortsteil Sodingen, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Der Löschzug der Feuerwache 1 sowie der Löschzug der Feuerwache 2 rückten aus.

Herne: Geretteter wurde an den Rettungsdienst übergeben

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr bestätigte sich die Meldung des Anrufers, so dass umgehend ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Menschenrettung in die betroffene Wohnung eilte. Nach kurzer Zeit konnte ein Mensch gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere neun Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen, heißt es weiter. Was in der Küche gebrannt hat, teilte die Feuerwehr nicht mit.

Im Anschluss wurde die Wohnung mit einem Überdrucklüfter entraucht. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Insgesamt waren 20 Kräfte der Berufsfeuerwehr und sechs des Rettungsdienstes etwa eine Stunde im Einsatz.

