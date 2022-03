Die Schranke an der Hofstraße in Herne-Röhlinghausen soll die Kröten am Abend und in der Nacht davor bewahren, überfahren zu werden.

Tierschutz Krötenwanderung in Herne: Erste Schranke in Betrieb genommen

Herne. Von Februar bis April ist in Herne Krötenwanderung. In Röhlinghausen soll eine Schranke die Tiere abends und nachts vor dem Verkehr schützen.

Es ist wieder so weit: Die Kröten machen sich auf Wanderschaft. Bereits Ende Februar hat die Stadt Herne in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Naturschutz und freiwilligen Hernern Krötenschutzzäune entlang mehrerer Straßen aufgestellt. Seit Anfang der Woche sichert eine Schrankenanlage auf der Hofstraße in Röhlinghausen die Krötenwanderung weiter ab.

Installiert wurde die Schranke am Dienstag, 1. März. Noch bis Ende März soll sie zwischen 18 und 6 Uhr den Durchfahrtsverkehr auf der Hofstraße in beide Richtungen regeln und so die Tiere schützen. Der Antrag für das Pilotprojekt kam von der Grünen Fraktion im Bezirk Eickel, wie diese selbst mitteilt. Für die Umsetzung des Projektes sorgte die Untere Naturschutzbehörde der Stadt.

Da die Population der Kröten durch Baumaßnahmen in der Umgebung schon in den letzten Jahren rückläufig gewesen sei, müsse man „alternative Schutzmaßnahmen erproben“, so Ingrid Reckmeier vom BUND Herne. Autofahrer müssen zum Wohle der Kröten einen maximalen Umweg von 1,6 Kilometern in Kauf nehmen, der öffentliche Nahverkehr solle aber nicht gestört werden.

