Kritik aus der Politik: Stadt hat ihre Lektion nicht gelernt

Herne. Politiker wollen der Stadt keinen Freibrief für Baumfällungen an Schulen erteilen: Warum Lars Christoph den Widerstand nachvollziehen kann.

Einmal mehr muss sich die Verwaltung beim Umgang mit Baumfällungen harsche Kritik aus der Politik gefallen lassen. Dabei sollte sich doch inzwischen auch im Rathaus herumgesprochen haben, dass insbesondere Bezirksvertretungen bei diesem Thema - zurecht – sehr genau hinschauen, weil sie möglichst viele Bäume erhalten wollen.

Schlechte Vorbereitung, schwache Argumente: So lässt sich das Agieren der Stadt auf den Punkt bringen. Gut, dass die Bezirksverordneten in Herne-Mitte und auch in Sodingen die Vorlage nicht einfach durchgewunken haben. Die Zukunft wird zeigen, ob die Verwaltung ihre Lektion nun (endlich) gelernt hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel