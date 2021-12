Krisenstab der Stadt Herne meldet sieben neue Omikron-Fälle

Herne. Die Omikron-Variante breitet sich in Herne aus: Nach dem Wochenende ist die Zahl der Fälle auf elf gestiegen. Mehrere Schulen sind betroffen.

Die Zahl der bestätigten Omikron-Fälle ist in Herne auf elf angestiegen. Das teilt der Krisenstab der Stadt am Montagmittag mit. Demzufolge seien unter den bestätigten Fällen auch Fälle aus dem Schulbereich, so dass an einzelnen Schulen für Klassen beziehungsweise ganze Jahrgangsstufen Quarantänen angeordnet worden seien. Das Gesundheitsamt sei aktuell intensiv mit der Nachverfolgung der Kontakte befasst.

Die aktuelle Entwicklung verdeutliche die hohe Infektiosität der Omikron-Variante, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Krisenstab sei aufgrund dieser Tendenzen sehr besorgt und rufe zu besonderer Vorsicht auf. Er betont die Bedeutung der Impfung, insbesondere der Boosterung und appelliert, persönliche Kontakte weitgehend zu reduzieren.

