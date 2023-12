Seit der Wiedereröffnung nach dem Brand gab es im Wananas noch nie so viele Besucher wie in diesem Jahr.

Herne Das Wananas freut sich zum Jahresende über ganz besondere Zahlen: Warum das Herner Freizeitbad 2023 auf Rekordkurs liegt.

Die Krisenjahre im Wananas sind offenbar überwunden: Seit der Wiedereröffnung 2016 hat das Spaßbad noch nie so viele Besucherinnen und Besucher innerhalb eines Jahres registriert. Am Montag, 18. Dezember, konnte Bäderchef Lothar Przybyl den 200.000 Gast begrüßen.

Blumen für die Jubiläumsbesucherin: Joanna Yantos Grazyna erhielt als 200.000. Gast im Wananas einen Blumenstrauß von Bäderchef Lothar Przybyl. Foto: WAZ

Joanna Yantos Grazyna habe es zunächst kaum glauben können, heißt es in einer Pressemitteilung. Bäderchef Lothar Przybyl überraschte sie als 200.000. Gast in diesem Jahr mit einem Blumenstrauß. „Dies ist ein neuer Rekord seit Wiedereröffnung unseres Bades im Jahr 2016“, so Przybyl. Das Freizeitbad war bekanntlich 2011 aufgrund eines technischen Defekts abgebrannt.

„Doch auch im Vergleich zum alten Wananas kratzen wir mächtig an der Bestmarke, zumal wir noch starke Besucherzahlen an den Öffnungstagen zwischen den Feiertagen erwarten“, erklärt der Bäderchef. Das Wananas ist zwischen Weihnachten und Neujahr vom 27. bis 30. Dezember geöffnet.

