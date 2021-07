„Kreuzweg für die Schöpfung“: Protest am Herner Kraftwerk

Das Steag-Kraftwerk in Herne-Baukau ist am Montag Schauplatz einer Protestaktion der Gruppe „Kreuzweg für die Schöpfung“.

Herne. Zu einem „Kreuzweg für die Schöpfung“ sind Umweltaktivisten Anfang Juli gestartet. An zwei Stationen rückt auch Herne in den Fokus.

Zu einem „Kreuzweg für die Schöpfung“ sind am 4. Juli Umweltschützer unter anderem aus kirchlichen Organisationen, Bürgerinitiativen und Fridays-for-Future-Gruppen gestartet. Auf dem Weg von Gorleben nach Garzweiler macht der Tross in Kürze mit zwei Veranstaltung auch in Herne Station.

So rufen die Organisatoren für Montag, 26. Juli, zu einer Aktion am Steag-Kraftwerk an der Hertener Straße 16 auf. Beginn ist um 16 Uhr; Kooperationspartner sind die Herner Grünen. Am Abend werden die Teilnehmer auf der Zeltwiese von St. Marien an der Bismarckstraße 72a in Baukau ihre Zelte aufschlagen.

Organisatoren wollen „die Zerstörung des gemeinsamen Hauses“ stoppen

Am Dienstag, 27. Juli, stehe dann ab 9 Uhr ein Frühstück auf dem Gelände des „bedrohten Zechengeländes General Blumenthal“ an, so heißt es auf der „Kreuzweg“-Homepage. Die 29-Tage-Tour endet am Sonntag, 1. August in Lützerath am Tagebau Garzweiler.

Die Organisatoren sehen sich in der Tradition der Atomkraftgegner in Wackersdorf, die sich im Frühjahr 1988 aus Protest mit einem Kreuz auf den Weg nach Gorleben gemachten haben, dem geplanten Standort einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage. Beim aktuellen Kreuzweg wolle man „den Skandal der schmutzigen Energiegewinnung aus Braunkohle in die Fläche tragen“ und „die Zerstörung des ,gemeinsamen Hauses“ stoppen, gleich ob durch Braun- oder Blutkohle, Gas, Atom oder Autobahnen“.

