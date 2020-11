Kreuz Herne: Engpässe wegen Umbau der Verkehrsführung

Herne. Auf der A 43 kommt es im Kreuz Herne aufgrund von Umbauarbeiten zu Engpässen. Straßen NRW warnt vor erhöhter Staugefahr.

Die Straßen-NRW -Regionalniederlassung Ruhr baut am Donnerstag, 19. November, Samstag, 21. November, und Dienstag, 24. November, die Verkehrsführung der A 43 im Kreuz Herne , Fahrtrichtung Wuppertal, für die zukünftige Verkehrsführung um. Auf der Richtungsfahrbahn Wuppertal werde der Verkehr dann auf jeweils zwei Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen (Münster/Wuppertal) laufen.

Während der Umbauarbeiten stehe in Fahrtrichtung Wuppertal jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Verkehrsteilnehmende sollten mit erhöhter Staugefahr rechnen, teilt Straßen NRW mit.

Bürger können Fragen stellen

Hintergrund: Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A 43 laufen seit 2019 aufwendige Umbauarbeiten im Kreuz Herne. Um dem wachsenden Verkehrsaufkommen gerecht zu werden, baut Straßen NRW dort einen Tunnel, der zukünftig als Verbindung von der A 43 aus Süden auf die A 42 in Richtung Duisburg dienen wird. Straßen NRW bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fragen oder Anregungen zum A 43-Ausbau per Mail an Neue-A43@strassen.nrw.de zu schicken.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.