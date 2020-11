Kreisverkehr in Eickel: Vorbereitung zur Öffnung läuft

Elf Jahre war die Hordeler Straße auf Bochumer Stadtgebiet vom Verkehr von und nach Eickel abgesperrt. Nun steht die Wieder-Öffnung kurz bevor.

Wer am Kreisverkehr an der Eickeler Straße/Edmund-Weber-Straße steht, kann bereits erahnen, wie die Öffnung umgesetzt wird. Es wird nur die Möglichkeit geben, aus Richtung Bochum in den Kreisverkehr zu fahren. Dafür wurde bereits auf der Hordeler Straße der rechte Fahrstreifen auf den letzten Metern vor dem Kreisverkehr abgesperrt, zusätzlich wird es Einbauten geben. Der Verkehr wird also auf die linke Spur geführt, sodass die Fahrzeuge wie in einer Einbahnstraße in den Kreisverkehr geleitet werden. Die Stadt Bochum teilte auf Anfrage der Herner WAZ-Redaktion mit, dass der Verkehr voraussichtlich in rund zwei Wochen fließen könne.

Diese Lösung hatte das Ingenieurbüro Brilon Brondzio Weiser in einem Gutachten vorgeschlagen. Die Untersuchung war zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass durch die Sperrung der Hordeler Straße die Kreuzung am Hannibal-Center deutlich überlastet ist. Das Ingenieurbüro hat im Gutachten ein Durchfahrverbot für Lkw und Tempo 30 auf der Hordeler Straße vorgeschlagen.

Der Öffnung waren teilweise erbitterte Diskussionen vorausgegangen. Gerade die SPD auf Bochumer Seite hatte sich lange gegen eine Öffnung gewehrt. In Eickel hatte die Kaufmannschaft über Umsatzrückgänge von bis zu 30 Prozent geklagt.