Kreativ werden ohne Druck: „Artnight“ im Herner Hülsmann

Eigentlich gehört es zur Natur eines Künstlers, dass er nie zufrieden ist. Es gibt immer noch eine Note, ein Wort, einen Pinselstrich, der gefühlt noch fehlt, um das perfekte Werk zu schaffen. Doch es gibt auch einen anderen Ansatz.

So bei der „Artnight“, die nun regelmäßig in der Kulturbrauerei Hülsmann stattfindet. Unter der Anleitung von Künstlerin Melanie Köhne kann dort jeder und jede an einem Abend ein eigenes Bild herstellen und mit nach Hause nehmen. Fernab allen Perfektionismus’.

„Artnight“-Dozentin Melanie Köhne, rechts, gibt den Kursteilnehmerinnen v.l. Lisa Hipler und Lisa Mantik Tipps. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Termine sind gut gebucht

Das Angebot, das auf einer Idee aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ aus dem Jahr 2016 basiert, hätte eigentlich bereits Anfang des Jahres starten sollen. Doch dem stand vorerst eine Pandemie im Weg. Erst im September konnte es wieder losgehen. Mit einigem Erfolg. „Die Termine sind sehr gut gebucht. Das Hülsmann ist eine richtig urige Location, die von sich aus etwas Künstlerisches hat“, schwärmt Köhne.

Die Begeisterung zeigt sich auch auf der Gegenseite. Wirt Sabedin Houssein Oglou ist gegenüber neuen Ideen immer offen. „Ich biete Künstlern gerne den Raum, um sich verwirklichen zu können. Es ist ein Geben und Nehmen“, erklärt „Sabby“. Doch was ist eine „Artnight“ überhaupt? „Es ist kein klassischer Mal- oder Zeichenkurs“, berichtet Köhne. „Ich möchte hier keine Technik vermitteln, sondern die Leute kreativ machen. Die Leute sollen die Perfektion vor der Tür lassen.“

Gleiches Motiv, individuelle Bilder

Genau das macht die Artnight-Veranstaltungen aus. Zwar malen alle Teilnehmer das gleiche Motiv, doch am Ende nimmt jeder ein individuelles Bild mit nach Hause. „Es ist schon faszinierend, was alles an so einem Abend entsteht“, sagt Köhne. Kreativität zu fördern ist ihr sogar über die Veranstaltungen hinaus gelungen. „Manchmal sehe ich im Nachhinein Fotos von Teilnehmern, die den Spaß am Malen gefunden haben und jetzt auch privat damit angefangen haben“, freut sie sich.

Hauptsache, es macht Spaß: Dozentin Melanie Köhne freut sich, wenn ihre Kursteilnehmerinnen mal abschalten können. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Schöne Stunden mit den Freundinnen

Willkommen ist wirklich jeder, vom Hobby-Maler über Profis bis zum Malen-nach-Zahlen-Typ. Und alle scheinen die Zeit zu genießen. „Man verbringt hier ein paar schöne Stunden mit seinen Freunden und es macht richtig Spaß“, sagt etwa Teilnehmerin Marina Kampf und erntet Zustimmung von ihren zwei Freundinnen. Die gemeinsame neue Erfahrung macht aus den 15 Teilnehmerinnen schnell eine Gruppe. „Die Leute kommen ins Gespräch. Sie sollen einfach Spaß haben und auch mal den Kopf ausschalten. Kunst hat schließlich mehr mit Gefühl zu tun als mit ständigem Nachdenken“, umreißt Köhne ihren Anspruch an die Abende.

Anmeldung für die Artnight Die Artnight in der Kulturbrauerei Hülsmann (Eickeler Markt 1) findet jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr statt. Die notwendigen Materialien sind in der Anmeldegebühr von 39 Euro mit inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist aktuell auf 15 begrenzt. Weitere Informationen zu Motiven und Anmeldungen für die Artnight in Herne finden sich unter www.artnight.com/kuenstler/melanie-koehne

Das scheint auch die Gruppe schnell verstanden zu haben. Verkniffene Gesichter sind die Seltenheit. Es wird gelacht, getrunken und geredet. Da werden glatt Erinnerungen an die schöneren Kunst-Stunden in der Schule wach. Neben der „Tänzerin im Licht“, die am Donnerstag gezeichnet wurde, gibt das Repertoire noch viele weitere Motive her. „Ein richtiger Renner ist bei uns der Förderturm“, so Köhne. Auch jahreszeitenabhängige Motive liefen immer gut. Aber egal welches Motiv nun angeboten wird, die Maßgabe bleibt stets: Spaß statt Perfektion.