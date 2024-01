Das Gesicht der Seelsorge im Evangelischen Krankenhaus: Nach 33 Jahren am EvK geht Pfarrerin Katharina Henke in den Ruhestand.

Herne 1990 wurde Katharina Henke Seelsorgerin am Evangelischen Krankenhaus in Herne, nun geht sie in den Ruhestand. Die Pfarrerin blickt zurück.

Mehr als drei Jahrzehnte war Pfarrerin Katharina Henke Seelsorgerin im Evangelischen Krankenhaus (EvK) in Herne. Ende Januar geht sie nach 34 Jahren in den Ruhestand. Ihr Nachfolger wird Pfarrer Ulrich Knudsen. Der Gottesdienst zu Henkes Verabschiedung findet am Mittwoch, 31. Januar, um 14 Uhr in der Kapelle im Erdgeschoss des EvK an der Wiescherstraße 24 statt.

Zur Theologie sei sie über die Musik gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Evangelischen Kirchenkreises. In der Jugendkantorei der Marienkirche ihrer Heimatstadt Minden habe geistliche Musik ihr Interesse geweckt. „Die Texte, die Worte des Glaubens haben mich tief berührt und begleiten mich bis heute“, so die 64-Jährige im Rückblick.

Studiert hat sie in Münster, Basel und Wuppertal, parallel zu ihrem Studium hat sie eine klinische Seelsorge-Ausbildung begonnen. „Die Frage, wie Menschen werden, was sie sind, und wie sie ihr Leben bewältigen, hat mich schon immer bewegt“, erklärt sie. Über Bochum-Hordel landete sie schließlich in der Herner Kreuzkirchengemeinde.

Im EvK war sie am Aufbau eines Ethikkomitees beteiligt und führte Fortbildungen mit Ärzten und Ärztinnen im Praktischen Jahr durch. Stets geschätzt und begleitet habe sie die Gruppe der Ehrenamtlichen, die sich Zeit nähmen für Patienten. Unter dem Motto „Ein Tag für mich“ regte sie zudem Pilgertage mit Klinikmitarbeitenden an. Und mit dem „Lebendigen Adventskalender“ besuchte sie an jedem Tag in der Adventszeit mit Andacht und Tüte alle Abteilungen.

Letztlich sei es Katharina Henke darum gegangen, betont der Kirchenkreis, Mitarbeitende in ihrer Arbeit und Patienten in ihrer besonderen Lebenssituation zu stärken. Vieles habe sich im Laufe der Jahre verändert – medizinischer Fortschritt mit hoher Spezialisierung, kürzere Liegezeiten, mehr Komfort auf den Zimmern und manches mehr, resümiert Henke. Doch: „Die Befürchtungen und Ängste der Patienten sind die gleichen geblieben.“

Ihr Einsatzort: das Evangelische Krankenhaus an der Wiescherstraße in Herne (Bild). Foto: Dietmar Wäsche / Herne

Besonders belastend sei im Krankenhaus die Coronazeit gewesen. In dieser Zeit habe sie versucht, sieben Tage pro Woche im Haus präsent zu sein. Aus ihren Erfahrungen im Klinikalltag hätten sich weitere Arbeitsfelder ergeben: „Sowohl unser Personal als auch die Patienten haben in großer Zahl einen Migrationshintergrund, viele von ihnen sind Muslime. Für sie war es wichtig, dass wir neben der Kapelle einen Gebetsraum eingerichtet haben.“ Im Kirchenkreis Herne ist sie seitdem Islambeauftragte. Auch den Gottesdienst für die „Unbedachten“ – für die Menschen, die ohne Trauerfeier durch die Stadt Herne bestattet worden waren – oder eine Trauerfeier für Menschen, die eine Fehl- oder Totgeburt zu beklagen haben, hat die Pfarrerin (mit) ins Leben gerufen.

Katharina Henke ist verheiratet mit Wolfgang Henke, dem ehemaligen Gemeindepfarrer der Kreuzkirchengemeinde, und hat zwei erwachsene Söhne. Radtouren, Lesen, Gottesdienste, Singen und Konzertbesuche oder Besuche von Ausstellungen – dafür werde sie sich mehr Zeit nehmen, kündigt sie an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel