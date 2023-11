Die neuen Ärzte am Evangelischen Krankenhaus in Herne, von links: Professor Chris Braumann, Dr. Maren Schulze und Emile Rijcken.

Mediziner Krankenhaus in Herne verpflichtet neue Ärztin und neuen Arzt

Herne. Das Evangelische Krankenhaus in Herne hat zwei neue Ärzte in der Chirurgie. Maren Schulze und Emile Rijcken sollen auch mit Robotern operieren.

Das Evangelische Krankenhaus Herne hat neue Ärzte: Prof. Dr. Maren Schulze und Prof. Dr. Emile Rijcken arbeiten jetzt in der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie. Sie sollen mit dem Klinikleiter Chris Braumann die roboterassistierte Chirurgie weiter ausbauen.

Chirurgie in Herne: Klinik wird in drei Sektionen aufgeteilt

Die Klinik wurde nach Angaben des Trägers neu strukturiert. Es gebe jetzt drei Sektionen: die Viszeralchirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Emile Rijcken, die Leberchirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Maren Schulze und die Endokrine Chirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Kemen.

Emile Rijcken war nach Klinikangaben vor seiner Tätigkeit in Herne Chefarzt in Trier. Seit 23 Jahren sei er dem Universitätsklinikum Münster verbunden, wo er auch weiter in Wissenschaft und Lehre aktiv sei. Sein Schwerpunkt liege bei der Behandlung von Erkrankungen des Darms und Enddarms, der Speiseröhre und des Magens.

Prof. Dr. Chris Braumann, der die Klinik leitet, sagt dazu in einer Mitteilung: „Ich freue mich, dass wir mit Prof. Dr. Maren Schulze und Prof. Dr. Emile Rijcken zwei absolute Spezialisten auf ihren Gebieten begrüßen können.“

Ärztin wechselt nicht komplett: Tätigkeit an Uniklinik in Essen

Prof. Dr. Maren Schulze wechselt nicht komplett nach Herne, sie sei zusätzlich am Universitätsklinikum Essen im Einsatz, heißt es. Ihr Fokus liege auf Erkrankungen der Leber und Gallengänge. Sie habe bereits in Saudi-Arabien mit dem Roboter gearbeitet.

„Doch bei allem Spezialistentum ist es uns wichtig zu betonen, dass wir darüber nicht die allgemeine Chirurgie vergessen werden und dort weiterhin für das gesamte Spektrum ansprechbar sind“, sagt Emile Rijcken in einer Mitteilung.

