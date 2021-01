Krankenhäuser stellten Hygienekonzepte im Krisenstab vor

Herne. Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Herner Kliniken haben die Krankenhausgruppen ihre Hygienekonzepte im Krisenstab der Stadt vorgestellt.

Nachdem mehrere Herner Krankenhäuser in den vergangenen Wochen mit Corona-Ausbrüchen zu kämpfen haben, haben Vertreter der Geschäftsführung der beiden Klinikgruppen, das Evangelischen Krankenhaus (EvK) und die St. Elisabeth-Gruppe, am Donnerstag in der Sitzung des städtischen Krisenstabs die Hygienemaßnahmen der Kliniken vorgestellt. Das teilt die Stadt Herne mit.

Unter anderem gehören zu den Maßnahmen wöchentliche Tests für Patienten und Mitarbeiter. Diese können sich zusätzlich jederzeit testen lassen. In den Herner Krankenhäusern bestehe eine hohe Impfbereitschaft des Personals. Das werde besonders geschult im Hinblick auf den Schutz vor Covid-19. Es gebe spezielle Pausenregelungen, um Ansteckungen zu vermeiden. Da es in Herne einen besonders hohen Anteil an Pflegeschülerinnen und und –schülern gibt, liege dort auch ein besonderes Augenmerk der Krankenhäuser. Die Schülerinnen und Schüler nehmen ausschließlich online am Theorie-Unterricht teil und würden in ihren Präsenzzeiten in den Krankenhäusern speziell in der Hygiene geschult.

Mindestabstand gilt auch für Rauchergruppen

Der Krisenstab weist außerdem darauf hin, dass auch beim Rauchen die Mindestabstände einzuhalten sind. Immer wieder würden Rauchergruppen im Stadtgebiet gesehen, die dicht zusammenstehen. Dabei bestünde ein Infektionsrisiko. Ihr eigenes Personal habe die Stadt Herne bereits zu Beginn der Pandemie dafür sensibilisiert und tue es weiterhin.

Covid-19: Impftermine sind nicht bei der Stadt zu buchen

Aus gegebenem Anlass weist die Stadt noch einmal darauf hin, dass Impftermine ausschließlich durch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) vergeben werden. Auch bei Fragen zu den Terminen oder zur Terminbuchung kann nur die KVWL Auskunft geben unter www.116117.de oder 0800/116 117 02.