Von Donnerstag auf Freitag führte die Polizei Verkehrssicherheitskontrollen in Bochum, Herne und Witten durch. (Symbolbild)

Verkehrssicherheit Kontrollen in Bochum, Herne, Witten: Diese Verstöße gab es

Bochum/Herne/Witten. Bei Verkehrskontrollen in Bochum, Herne und Witten sind über 400 Fahrer kontrolliert worden. Welche Verstöße die Polizei feststellen konnte.

Im Rahmen der länderübergreifenden Aktion „sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick“ hat die Polizei in Bochum, Herne und Witten Verkehrssicherheitskontrollen durchgeführt. An 21 Stellen wurden von Donnerstagabend, 5. Mai, ab 17 Uhr bis Freitagmorgen, 6. Mai, gegen 2 Uhr insgesamt 413 Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert.

Lesen Sie auch:Herner Supermarkt überfallen: Täter droht mit Pistole

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei den Kontrollen in allen drei Städten keinerlei Alkoholverstöße festgestellt. Drei Autofahrer standen unter Drogeneinfluss, ihnen wurden Blutproben entnommen. Aber auch andere Verstöße wurden verzeichnet: Vier Personen waren nicht angeschnallt; 29 Fahrerinnen und Fahrer zog die Polizei aus dem Verkehr, weil sie sich durch ihr Handy oder andere elektronische Geräte ablenken ließen.

Die Verkehrssicherheitsaktion sei eine von vielen Maßnahmen, um die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Sicherheit im Straßenverkehr zu sensibilisieren, so die Polizei. Zusätzlich zu den Kontrollstellen hatte die Polizei am Kemnader See bei Bochum einen Informationsstand eingerichtet. Rund 140 Personen ließen sich dort zum Thema Verkehrstüchtigkeit beraten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel