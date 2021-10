„Komplettausfall“: Herner Kfz-Zulassungsstelle geschlossen

In der Kfz-Zulassungsstelle des Herner Straßenverkehrsamtes gibt es Probleme. Deshalb wurde sie kurzfristig geschlossen.

Herne. Die Kfz-Zulassungsstelle der Stadt Herne ist kurzfristig geschlossen worden. Grund: ein „Komplettausfall“ des Fachverfahrens.

In der Kfz-Zulassungsstelle können am Montag, 11. Oktober, „aufgrund eines Komplettausfalls des Fachverfahrens“ keine Anliegen mehr bearbeitet werden. Das teilte die Stadt Herne mit. Die Kfz-Zulassungsstelle sei daher für den Rest des Tages geschlossen, so die Stadt weiter. Nicht von dem Ausfall betroffen sei dagegen die Fahrerlaubnisbehörde. Sie bleibt geöffnet.

