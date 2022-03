Komischer Vogel: Kurioser Einsatz für Herner Polizeibeamte

Als die beiden Beamten der Wache Wanne-Eickel zu dem nächtlichen Einsatz ausrückten, wussten sie nicht so recht, was sie erwarten würde.

Herne. Zwei Beamte der Wache Wanne-Eickel wurden Dienstagnacht zu einem kuriosen Einsatz gerufen. Die Meldung: „Junge Eule zwischen Fahrzeugen“.

Tierische Aufregung herrschte in der vergangenen Dienstagnacht bei der Herner Polizei. Wie diese mitteilt, wurde kurz vor Mitternacht ein Streifenteam zu einem Einsatz in Wanne-Eickel gerufen. Die Meldung: „Junge Eule zwischen Fahrzeugen“.

Zwei Beamte der Wanne-Eickeler Polizeiwache machten sich auf den Weg zur Hauptstraße/Hirtenstraße. Dort steckte aber weder ein Vogel zwischen zwei Wagen fest, noch erwartete die Beamten ein Verkehrsunfall. Stattdessen fanden sie unter einem geparkten Auto ein kleines Federknäuel, das sich als junger Waldkauz entpuppte.

Die Polizisten nahmen den kleinen Kerl erst einmal mit auf die Wache, wo dieser laut Polizeibericht für Heiterkeit unter den Kollegen sorgte. Anschließend ging es für den komischen Kauz weiter nach Hattingen. Dort werde er nun in einer Pflegestation für Wildvögel aufgepäppelt. Die Experten vor Ort vermuten, die Mutter könnte das Junge aus dem Nest gestoßen haben. Für die Retter in der Not gab es noch ein Erinnerungsfoto mit ihrem tierschen Schützling.

