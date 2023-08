Kollision hat für Herner E-Scooter-Fahrer unangenehme Folgen

Herne. Kollision mit weitreichenden Nebenwirkungen: Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall in Herne verletzt worden. Nun hat er ein anderes Problem.

Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstagnachmittag, 15. August, in Herne-Baukau leicht verletzt worden. Doch nun bekommt er ganz andere Probleme.

So schildert die Polizei den Unfallhergang: Gegen 16 Uhr war eine 23-jährige Autofahrerin aus Herne auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Recklinghausen unterwegs. In Höhe der Bahnhofstraße 138 bremste die Hernerin, um nach rechts auf einen Parkstreifen zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer (29, aus Herne), der unmittelbar neben dem Pkw in dieselbe Richtung fuhr. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte der Wache Herne beim 29-Jährigen „drogentypische Ausfallerscheinungen“ fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Herner erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel.

