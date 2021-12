Kohlenmonoxid: Feuerwehr rettet Hernerin aus Wohnung

Die Feuerwehr hat in Herne eine Frau aus ihrer Wohnung gerettet.

Herne. Die Feuerwehr hat eine Hernerin aus ihrer Wohnung gerettet. Sie hatte sich eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen.

Die Herner Feuerwehr musste am Dienstag, 14. Dezember, eine Frau aus ihrer Wohnung an der Neue Kampstraße in Eickel retten. Sie hatte sich eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung zugezogen.

Die Polizei hatte der Leitstelle der Feuerwehr Herne eine vermisste Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet. Beim Betreten des Hauses schlug das mitgeführte Mehrgasmessgerät aufgrund einer deutlich erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration direkt Alarm, teilt die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten sofort das Haus verlassen.

Hernerin wird in Spezialklinik transportiert

Unter Atemschutz wurde die vermisste Frau dann schnell aufgefunden und gerettet. Der Rettungsdienst leitete eine intensivpflichtige Therapie ein und brachte die Frau in eine Spezialklinik.

Die Feuerwehr hat im Anschluss mit einem Hochleistungslüfter das Haus gelüftet, bis keine Gefahr durch Kohlenmonoxid mehr bestand. Insgesamt waren laut Feuerwehr 14 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst etwa eine Stunde im Einsatz.

