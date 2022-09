Klimawandel: CDU und SPD in Herne fordern Hitzeaktionsplan

Herne. Das Rathaus in Herne soll einen Hitzeaktionsplan aufstellen, fordern CDU und SPD. Was ein solcher Plan bewirken und wem er helfen soll.

Die Stadt Herne soll einen Hitzeaktionsplan aufstellen. Das fordert die rot-schwarze Ratskoalition. Dabei sollen kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen entwickelt werden, die nicht nur die Folgen des Klimawandels abmildern. In dem Plan soll auch das Risikomanagement von akuten Hitzeperioden sowie die Risikokommunikation berücksichtigt werden.

Mit einem entsprechenden Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am Mittwoch, 21. September (Sitzungssaal Rathaus Herne, 16 Uhr), wollen CDU und SPD den Hitzeaktionsplan auf den Weg bringen. Der Vorstoß sei von der Union gekommen, sagt CDU-Ratsherr Markus Mähler. Im Zuge des Klimawandels, so heißt es in Begründung, nehme auch in Herne die Zahl der Sommertage über 25 und über 30 Grad ebenso deutlich zu wie die der Tage mit Temperaturen bis zu 40 Grad, heißt es in der Begründung. Insbesondere in Bereichen städtischer Bebauung und hoher Bodenversiegelung stiegen die Hitzeeffekte spürbar an: „Mehrfach auftretende und länger anhaltende Hitzeperioden sind nicht nur eine Belastung für Menschen, sondern stellen sich als signifikantes Gesundheitsrisiko heraus.“

Er fordert einen Hitzeaktionsplan: CDU-Ratsherr Markus Mähler. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Um hitzebedingten Belastungen präventiv zu begegnen, sei es von besonderer Relevanz, für die Einwohnerinnen und Einwohner eine gezielte Hitzevorsorge zu betreiben. Ein besonderer Fokus müsse dabei auf „hitzesensiblen Personenkreisen“ liegen, darunter auf ältere, pflegebedürftige und kranke Menschen, aber auch auf Kinder und Behinderte. Zum Wohl und Schutz der Gesundheit der Herner Bevölkerung vor negativen Hitzewirkungen sei die Erarbeitung eines Hitzeaktionsplans erforderlich; dieser soll die „Roadmap“ der Stadt und das Klimafolgenanpassungskonzept ergänzen, sagt Mähler. Dabei sollen – vor allem auch kurz- und mittelfristig – Präventions- und Interventionsmaßnahmen entwickelt werden, um die Folgen des Klimawandels abzufedern.

Einige andere Städte, so der Ratsherr abschließend zur WAZ, hätten bereits einen solchen Hitzeaktionsplan. Spätestens nach diesem Sommer mit seinen langanhaltenden hohen Temperaturen sollte auch Herne nachziehen, fordert er.

