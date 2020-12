Kleines Theater Herne: Gutscheine statt Weihnachtsstück

Seit vielen Jahren ein Knüller: „Wirbel um Weihnachten" im Kleinen Theater. In diesem Jahr fällt das Stück aus.

Herne. Wer in der Zeit der Corona-Krise das Kleine Theater Herne unterstützen will, kann Gutscheine erwerben. Am Programm 2021 wird noch gestrickt.

Für viele Familien wie für die Mitglieder des Kleinen Theaters gehörte „Wirbel um Weihnachten“ fest zum Vorweihnachtsprogramm. Doch wie so vieles in diesem Jahr entfällt auch das Weihnachtsmärchen.

Auch der Spielplan für das erste Quartal 2021 musste noch einmal überarbeitet werden, teilt das Theater mit. Eigentlich sei geplant gewesen, auch wieder den Spielbetrieb für die Eigenproduktionen aufzunehmen. „Aber wir müssen realistisch sein, deswegen planen wir ab Januar erst einmal nur unser neues Theater-Escape ,Das ewige Licht‘ und unsere ebenfalls neue Vorlese-Reihe“, heißt es. Ab März sei auch wieder an Gastspiele gedacht. „Wann wir wieder unsere Eigenproduktionen aufnehmen können, müssen wir abhängig machen von der weiteren Entwicklung der Pandemie.“

Mit Gutscheinen das Theater unterstützen

Wer noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht und gleichzeitig das Kleine Theater Herne unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, am 17., 18., 19. und 23. Dezember Gutscheine des Theater zu erwerben. Dafür öffnet die Theaterkasse an der Neustraße 67 jeweils von 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Das Theater weist darauf hin, dass Kartenzahlung möglich ist und bevorzugt wird.

Über die Internetseite des Theaters ist weiterhin auch der Erwerb des „Golden Tickets“ möglich. Hierbei handelt es sich um einen Online-Gutschein im Wert von 14 Euro (plus Systemgebühr), der beim Ticketkauf an der Theaterkasse verrechnet werden kann, aber auch für das Getränkeangebot im Theater gültig ist. Alle Informationen zum Gutscheinverkauf, zum Spielplan und zu den aktuellen Entwicklungen gibt es weiterhin auf www.theaterherne.de. Anfragen über info@theaterherne.de per E-Mail.