Kleine Künstler: Kinder präsentieren Werke in Herner Kita

Der Herner Künstler Michael Hahmann im Gespräch mit Ahana (4) bei der Vernissage in der Plan B-Kinderwelt in Herne-Mitte. Die künstlerische Aktion ist Teil des von der RAG-Stiftung geförderten Projekts ZUSi – Zukunft früh sichern.

Herne. In der Kita Plan B-Kinderwelt in Herne-Mitte fand nun zum ersten Mal eine Kinder-Vernissage statt. Was hinter der Kunstaktion steckt.

„Jedes Kind kann malen. Man muss Kinder nur ermutigen“, sagt Christiana Haase, Leiterin der Plan B-Kinderwelt. Die Kinder beweisen es bei der ersten Vernissage der Kita. Zusammen mit dem Herner Künstler Michael Hahmann und der Kita-Pädagogin Sarina Muni haben die Kinder allerhand kleine Kunstwerke erschaffen.

Stolz und ein bisschen aufgeregt präsentieren die Kinder ihre Ergebnisse in der Kita an der Eschstraße. Und natürlich sind auch zahlreiche Eltern gekommen sowie Vertreter des Trägers, so dass es in dem kleinen Ausstellungsraum richtig voll wird. „Die Werke sind klasse geworden“, sagt Haase. „Wenn man sich nur die Kohlebilder anschaut, die sind so gut, dass man sie sich direkt in der Wohnung aufhängen könnte.“

„Es hat mir richtig viel Spaß gemacht“, berichtet die fünfjährige Zeynab. „Ich habe am liebsten Farben gemischt und geknetet.“ Ihre gleichaltrige Freundin Kyla erzählt begeistert von der Villa, die sie auf die Leinwand gemalt hat, und dem Tiger.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch +++

Kyla (5, l.) und Zeynab (5) präsentieren bei der Kinder-Vernissage in der Plan B-Kinderwelt in Herne-Mitte stolz ihre selbst gemalten Bilder. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Künstler Michael Hahmann hat schon öfter mit Kindern gearbeitet. „Aber noch nie mit so vielen“, bekennt er. „Da sind ja meine Künstler“, begrüßt er sie freudig. „Für die Kinder war es eine besondere Aktion, weil viele vorher noch nie alleine gezeichnet oder gemalt haben.“ Er hoffe, dass die Aktion weitergeführt werde, denn viele Kinder hätten Talent. Zehn Wochen lang hat er einmal pro Woche mit den Kindern mit Farben, Kreide und Kohle experimentiert.

Projekt „ZuSi - Zukunft früh sichern 2.0“ finanziert diverse Projekte in Kitas

Die künstlerische Aktion ist Teil des von der RAG-Stiftung geförderten Projekts „ZuSi – Zukunft früh sichern“. Ziel sei es unter anderem, Stigmatisierung von Kindern aus benachteiligten Familien zu vermeiden und Barrieren abzubauen. In Herne beteiligen sich 14 Kitas mit diversen Projekten. Noch bis Ende 2025 läuft die Finanzierung.

Jedes Kind in der Kita nimmt an einem „ZuSi“-Projekt teil. Das kann einen sportlichen Fokus haben wie tanzen, turnen oder klettern, einen künstlerischen oder einen sprachlichen, indem zum Beispiel Englisch gelernt werde, berichtet Kitaleiterin Christiana Haase. Sechs bis zwölf Kinder nehmen an einem Projekt teil. „Wir wollen Kinder in Vereine einbinden, etwas finden, wofür sie brennen“, so Haase. „Der Schwerpunkt soll nicht auf Defiziten liegen, sondern auf Talenten.“

Plan B wurde 2011 als Verein für interkulturelle Kinder und Jugendhilfe gegründet. Niederlassungen gibt es in Bochum, Essen, Herne, Dortmund und Hattingen. Der Verein ist in Kitas, der Migrations- und Integrationsarbeit, in Pflegefamilien sowie Bildung und Prävention tätig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel