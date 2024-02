Kleidung kostenlos „einkaufen“: Zweitägige Aktion in Herne

Bei einer karitativen Aktion gibt es in Herne an zwei Tagen kostenIose Kleidung.

Herne Ein Akt der Nächstenliebe für Menschen mit wenig Geld: Aus welchem konkreten Anlass und wo in Herne kostenlos Kleidung „eingekauft“ werden kann.

Die Islamische Gemeinde Röhlinghausen macht anlässlich der heiligen drei Monate des Islam - Racab, Schaban und Ramadan - ein besonderes Angebot: An zwei Tage kann in den Herner Gemeinderäumen an der Rheinischen Straße 25 kostenlos Kleidung „eingekauft“ werden.

Die Aktion finde am Mittwoch, 14. Februar, und Donnerstag, 15. Februar, jeweils von 12 bis 19 Uhr statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Sie richte sich an einkommensschwache Menschen sowie an Rentnerinnen und Rentner, Geflüchtete, Obdachlose, Studierende sowie Empfängerinnen und Empfünger von Soziailhilfe. Ein Nachweis sei nicht erforderlich. Kaffee und Kuchen würden ebenfalls bereitgestellt.

Karitative Aktionen sind in der Islamischen Gemeinde Röhlinghausen an der Tagesordnung. Im Bild: eine Sammlung für die vom Erdbeben in der Türkei betroffenen Menschen im Februar 2023. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Zum Hintergrund erklärt die Islamische Gemeinde: „Die heiligen drei Monate Racab, Schaban und Ramadan verbindet, dass es in ihnen besondere Nächte gibt, die für die Gläubigen von zentraler Bedeutung sind.“ Diese Nächte seien zum Beispiel die Nacht der Himmelfahrt des Propheten und die Nacht, in der der Koran herabgesandt worden sei. „Zudem bilden die drei Monate den Höhepunkt von Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Toleranz.“

