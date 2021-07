Brasilianische Lebensfreude: Roda de Samba do Alemão geben ein Open-Air-Konzert am 9. Juli in Herne.

Konzert Klangkosmos Brasilien in Herne mit Roda de Samba do Alemão

Herne. Sambafans schwören auf die Kölner Gruppe Roda de Samba do Alemão. Am Freitag ist sie beim Flottmann-Kultur-Open-Air in Herne zu Gast.

Nach einem stimmungsvollen Konzert mit Tamala findet das nächste Open-Air-Weltmusik-Konzert mit Roda de Samba do Alemãoam Freitag, 9. Juli, auf dem Außengelände der Flottmann-Hallen statt. Mitveranstalter ist das Eine Welt Zentrum Herne.

Roda de Samba, das bedeutet für die Bewohner Rio de Janeiros: Hier treffen sich Musiker aller Generationen, Sambaliebhaber und Freunde in lockerer Atmosphäre und widmen sich bei kühlen Getränken bis spät in die Nacht dem Samba. Die Gruppe Roda de Samba do Alemão spielt als Quintett die klassische Form der brasilianischen Samba, so wie sie in Rio praktiziert wird: voller Rhythmus und mit beschwingten Melodien der Gitarre und des Quavaquino (kleines Saiteninstrument), zu dem alle fünf Musiker singen. Waren die Fünf einst ein Insider-Tipp unter Sambafans in Köln, erreichen sie inzwischen Liebhaber brasilianischer Kultur und Musik weit über Kölns Grenzen hinaus.

Im Vorverkauf bei Proticket.de kosten die Karten 10 Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Derzeit ist kein GGG-Nachweis (Getestet, Geimpft, Genesen) für die Open-Air-Veranstaltungen erforderlich. Mehr Infos auf http://www.flottmann-hallen.de.

