Klang-Festival Blaues Rauschen macht Station in Herne

Herne. Das Festival Blaues Rauschen kommt am 15. Juni auch nach Herne und bietet im Alten Wartesaal ungewöhnliche Klänge.

Zum fünften Mal verwandelt das Festival Blaues Rauschen das Ruhrgebiet in ein Labor für ungewöhnliche Sound-Performances und Installationen. Am Donnerstag, 15. Juni, macht das Festival im Alten Wartesaal in Herne Station unter dem Titel „Vibrating Realities“.

Den Auftakt machen Maria Balabas, Alex Arpeggio und Elisaveta Petcheniouk mit einer Live-Performance, bei der sich Schallwellen, die von unterschiedlichen Quellen ausgehen und sich in der Umgebung ausbreiten. Es folgt Bernhard Rasinger, der einen modularen Synthesizer mit neuester Laser-Technologie verbindet, um ein hypnotisches audiovisuelles Erlebnis zu vermitteln. Chagall schließlich zeigt mit einem in Echtzeit gesteuerten Sensor-Kostüm ein Zusammenspiel von menschlichem Körper, Stimme, Licht und Musik eine reaktiv-vibrierende Realität namens B.A.B.Y. (Bionic Assistant for Becoming Yourself).

Beginn 20 Uhr im Alten Wartesaal im Herner Bahnhof, Konrad-Adenauer-Platz. Eintritt 15/10 Euro im Vorverkauf und 17/12 Euro an der Abendkasse.

