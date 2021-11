Klage gegen Deponie: Herner BI bittet Parteien um Spenden

Herne. Parteien sollen die Herner Bürgerinitiative „Uns stinkt’s“ bei der Finanzierungen einer Klage gegen die Deponie unterstützen. Was die BI plant.

Die Bürgerinitiative „Uns stinkt’s“ bittet die Politik in Herne und Gelsenkirchen um finanzielle Unterstützung für eine Klage gegen die Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch. „Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt muss gehandelt werden“, heißt es in der Mail an „alle demokratischen, seriösen und erreichbaren Parteien“ der beiden Städte.

Aufrufe an Unternehmen und Bürger sollen folgen

Da die Stadtverwaltungen und weitere Organisationen nicht „für die Bürgerrechte der Anwohner rund um die Zentraldeponie eintreten“, werde die BI nun selbst den Klageweg prüfen, so Sprecher Henning F. Mettge. Auf Anfrage der WAZ bezifferte die Initiative in der vergangenen Woche die Kosten einer Klage gegen die Genehmigungsbehörde Bezirksregierung Münster auf rund 15.000 Euro. Die Klagefrist ende am 15. November, hieß es.

Die Initiative bittet die Parteien, sie bis Mittwoch, 10. November, über die Bereitschaft zu Kostenübernahmen und deren Höhen zu informieren. Ende der kommenden Woche würden dann die Namen der unterstützenden Parteien in einer Pressemitteilung veröffentlicht, um dieses Engagement zu würdigen. Darüber hinaus seien weitere Aufrufe zu Spenden durch die lokale Wirtschaft und Bürger in Vorbereitung. loc

