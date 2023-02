Im März 2022 streikten in Herne ausschließlich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Der nun anstehende Warnstreik von Verdi richtet sich an alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.

Warnstreik Kitas, Ämter, Bäder: In Herne steht der nächste Streik an

Herne. Der nächste Warnstreik steht in Herne vor der Tür: Wann und in welchen öffentlichen Einrichtungen für einen Tag die Arbeit niedergelegt wird.

Die Gewerkschaft macht ernst: Für Dienstag, 14. Februar, ruft Verdi für den öffentlichen Dienst in Herne zu einem großen eintägigen Warnstreik auf. Heißt: Kitas, Ämter, Bäder und zahlreiche weitere Einrichtungen werden an diesem Tag wohl geschlossen bleiben.

Kundgebung und Demonstrationszug in Herne-Mitte

„Kein Angebot - Positives Signal an Beschäftigte bleibt aus“: So lautet die Überschrift des Aufrufs der Gewerkschaft zu einem ganztägigen Warnstreik. Die Aufforderung richtet sich an Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten der Herner Stadtverwaltung sowie der städtischen Beschäftigungsgesellschaft (GBH), des Revierparks Gysenberg (Lago), der Bädergesellschaft und des LWL-Museums für Archäologie. Nach Informationen der WAZ sollen auch noch Beschäftigte von Einrichtungen wie unter anderem HCR, Stadtwerke und Sparkasse einbezogen werden.

Um 9.30 Uhr sollen sich Streikende am Dienstag am Willi-Pohlmann-Platz in Herne-Mitte versammeln. Geplant seien ein Demonstrationszug und eine Kundgebung, so heißt es weiter im Verdi-Aufruf.

Die Gewerkschaft reagiert mit dem Warnstreik nach eigenen Angaben darauf, dass bei der ersten Runde der Tarifverhandlungen ein positives Signal ausgeblieben sei. „Die Arbeitgeber sehen es nicht als ihre Aufgabe, Preissteigerungen und Reallohnverluste bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auszugleichen“, so Verdi. Ein Mindestbeitrag sei genauso „rundheraus“ abgelehnt worden wie eine kurze Laufzeit. Der Fachkräftemangel sei zudem nur für obere Entgeltgruppen anerkannt worden.

„Dies zeigt, dass Bund und Kommunen noch immer nicht verstanden haben, wie die aktuelle finanzielle Lage ihrer Beschäftigten insbesondere in den unteren und mittleren Entgeltgruppen aussieht“, heißt es in dem Streikaufruf. Verdi fordert von Bund und Kommunen eine Steigerung des monatlichen Einkommens um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende, Studierende sowie Praktikantinnen und Praktikanten sollen 200 Euro im Monat mehr erhalten. Und: Auszubildenden soll eine unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung garantiert werden. loc

