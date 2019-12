Herne. Fehlen in Herner Kitas-Betreuungszeiten am Abend? Das will die SPD von Eltern wissen. Warum dies bei Thomas Nückel (FDP) Verwunderung auslöst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kita-Betreuung: Herner FDP-Politiker wundert sich über SPD

Der FDP-Landtagsabgeordnete Thomas Nückel wundert sich über den Aufruf der Herner SPD-Fraktion an Kita-Eltern, einen möglichen Bedarf für eine Betreuung in Randzeiten und insbesondere am Abend an die Partei zu melden.

Er frage sich angesichts des Aufrufs, ob die SPD der SPD-geführten Verwaltung und der grünen Jugenddezernentin nicht mehr traue. „Oder versuche die SPD verzweifelt, über ihre langjährige Untätigkeit im Bereich der erweiterten Betreuungszeiten hinwegzutäuschen“, so Nückel.

Nückel: SPD übergeht Aufgabe des Jugendamtes

Thomas Nückel (FDP) wundert sich über die Initiative der Herner SPD-Ratsfraktion. Foto: FDP

Das sei nicht nur aus Sicht des Datenschutzes „ein erstaunliches Verhalten“. Nückel: „Die SPD-Ratsfraktion übergeht die Aufgabe des Jugendamtes Herne und möchte den Bedarf für längere Betreuungszeiten ermitteln.“ Noch im Gesetzgebungsprozess zum neuen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) im Landtag habe die SPD-Landtagsfraktion den Plan der NRW-Koalition scharf kritisiert, die Betreuungszeiten auszuweiten, betont der Herner Liberale. „Bei der SPD scheint mittlerweile die linke Hand nicht mehr zu wissen, was die rechte Hand macht.“

Nückel weist darauf hin, dass die Fraktionen aus CDU und FDP im Landtag Ende November eine umfassende Reform des KiBiz beschlossen hätten. Durch die Reform könnten bedarfsgerecht die Betreuungszeiten in den frühen Morgen- und Abendstunden verlängert werden: „Schön, dass die SPD-Ratsfraktion die erfreulichen Neuerungen durch die KiBiz-Reform der schwarz-gelben Landesregierung nach Jahren der Untätigkeit unter Rot-Grün gebührend anerkennt.“