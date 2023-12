Kita-Ausbau: Wo und wann in Herne neue Kita-Plätze entstehen

Wo dürfen Kita-Kinder in Herne in Zukunft klettern? Die Stadt hat den aktuellen Stand der Ausbau-Pläne vorgestellt. (Symbolfoto).

Herne. Viele Eltern warten in Herne dringend auf einen Kita-Platz. Wo neue Plätze entstehen und wie der Stand des Ausbaus ist. Eine Bestandsaufnahme.

Fast 1000 Kinder sind zum Beginn des laufenden Kita-Jahres rein rechnerisch ohne einen Betreuungsplatz geblieben. Durch den Ausbau und Neubau von Kitas versucht die Stadt bei stetig steigenden Kinderzahlen, diesem Dilemma entgegenzusteuern. Im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie hat sie kürzlich auf eine Anfrage der SPD-Ratsfraktion reagiert und den aktuellen Stand des Neu- und Ausbaus von Kitas skizziert:



Bezirk Wanne

Neubau Kita Drögenkamp: Die Kita wurde bereits im August bezogen. Hier sollen nun 106 Kinder in sechs Gruppen betreut werden. Letzte Arbeiten seien noch im vorderen Außengelände nötig, sollen laut Verwaltung aber voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Eine vollständige Nutzung ist ab Anfang 2024 geplant.

Neubau Kita Am Freibad / Franzstraße: Die Grundsteinlegung ist hier im Februar dieses Jahres erfolgt. Rohbau, Klinkerarbeiten, Dach sowie Rohinstallation der Technik sind laut Verwaltung fertiggestellt. Die Fenstermontage habe begonnen. Anfang 2024 soll je nach Witterung mit dem Beginn der Außenanlagen begonnen werden. Die Fertigstellung der Kita mit insgesamt sechs Gruppen und 106 Betreuungsplätzen ist zum 1. August 2024 geplant.

Neubau Kita Am Berg: Im August dieses Jahres erfolgte die Grundsteinlegung, derzeit wird das 1. Obergeschoss fertiggestellt und Klinkerarbeiten durchgeführt, so die Verwaltung. Die Gestaltung der Außenanlagen sei soweit abgeschlossen und die Ausschreibung in Bearbeitung. Die Fertigstellung der sechsgruppigen Kita für 106 Kinder ist für das dritte Quartal 2024 anvisiert.

Gute Stimmung herrschte bei der Grundsteinlegung der Kita Am Berg in Wanne-Eickel im August 2023 bei Oberbürgermeister Frank Dudda und Jugenddezernentin Stephanie Jordan. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Umbau Kita Dannekamp: Die ehemalige Dannekampschule wird zu einer Dependance der Kita Unser-Fritz umgebaut. Derzeit verhandelt die Stadt mit dem künftigen Investor über den Mietpreis. Der Grundriss sei mit dem Architektenbüro bereits erfolgt. Der zuständige Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) habe eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Die Fertigstellung der 76 Betreuungsplätze in vier Gruppen ist für Sommer 2025 geplant.

Neubau Kita Karlstraße: Die Kita Karlstraße wird eine insgesamt siebengruppige Einrichtung mit Platz für 126 Kindern. Seit Oktober hat die Awo-Kita mit fünf Gruppen (106 Kinder) den Betrieb aufgenommen. Die zwei weiteren sollen Anfang 2024 starten, so dass es dann 126 Betreuungsplätze geben soll. Auf Grundlage der Grundrisse habe der LWL die Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt, so die Stadt.

Bezirk Mitte

Neubau / Sanierung Nachtigallenweg: Als Dependance der städtischen Kita Lerchenweg könnte ein Bestandsgebäude am Nachtigallenweg saniert und für eine neue Kita-Gruppe für 23 Kinder eröffnet werden. Mehrere Varianten seien hier aktuell in Prüfung. Derzeit laufe eine Machbarkeitsprüfung, die Grundrisse werden mit dem LWL abgestimmt sowie der Baumbestand geprüft.

Kita Kaiserquartier: Im neuen Kaiserquartier sollte zunächst eine viergruppige Kita entstehen. Aufgrund „anderweitiger Planung“ komme es aber zu keiner Umsetzung. Stattdessen gebe es aktuell Sondierungsgespräche zu Alternativen, so die Stadt.

Kita H3: Am ehemaligen Standort des Restaurants Elsässer Stuben am Gutenbergplatz soll im Bauprojekt „H3“ im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss eine Kita-Dependance der Kita Europagarten entstehen. Künftiger Träger ist die Lebenshilfe e.V. Die Grundrisse seien bereits mit dem LWL abgestimmt. Angaben zum Zeitplan macht die Stadt nicht.



Bezirk Eickel

Neubau Barbarastraße: Bis Ostern 2024 soll der rechtliche Rahmen für den Bau einer Kita an dieser Stelle geschaffen werden. Der Fachbereich veranlasst den Bau einer Kindertageseinrichtung. Derzeit ist die Fläche noch eine Grünfläche. Langfristig sollen hier sechs Gruppen und 106 Betreuungsplätze entstehen.

Neubau Kita Weustenbusch: In der Warteschleife befindet sich der geplante Ausbau am Weustenbusch. Der Kaufvertrag sei in Bearbeitung, die Vorbereitungen für die finale Unterzeichnung durch einen Investor liefen, teilt die Verwaltung mit. Derzeit ist die Kita mit drei Bestandsgruppen in Containern untergebracht. Ab Sommer 2025 würde die Stadt hier gerne 106 Kinder in sechs Gruppen unterbringen.

Veilchenweg: Der Neubau der Kita am Veilchenweg für drei Bestands- sowie zwei neue Gruppen verzögert sich. Hier sollten eigentlich bereits ab 2023 insgesamt 86 Kinder betreut werden. Die Fertigstellung ist nun fürs Frühjahr 2024 geplant.



Bezirk Sodingen

Neubau Kita Langforthstraße: Hier ist eine Erweiterung um zwei auf dann sechs Gruppen mit 106 Betreuungsplätzen geplant. Im Zuges des Umbaus des Wewole-Geländes in Horsthausen soll es hier einen Neubau geben. Die zeitliche Perspektive sei allerdings offen, heißt es von der Stadtverwaltung. Während des An- und Umbaus müssen die vier bestehenden Gruppen ausgelagert werden. Wie diese Übergangslösung aussehen kann, wird derzeit geplant.

Kita Auf dem Stennert: Die Engler-Gruppe revitalisiert derzeit das ehemalige Grünflächenamt. Dort möchte Plan B Ruhr e.V. als Träger eine viergruppige Kita mit 74 Betreuungsplätzen entstehen lassen. Baubeginn war im August 2023. Die Grundrisse sind mit dem LWL abgestimmt. Der Bau der Außenanlagen solle auch in „naher Zukunft“ erfolgen, so die Stadtverwaltung. Die Fertigstellung ist für den 1. August 2024 geplant.

Waldkindergarten: Laut Stadtverwaltung finden derzeit Auftaktgespräche gemeinsam mit dem Fachbereich Kinder-Jugend-Familie und dem Revierpark Gysenberg statt. Derzeit werden die Rahmenbedingungen geklärt.

