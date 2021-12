Kiosk im Herner Zentrum aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Herne. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Kiosk in der Innenstadt aufgebrochen. Mit diesen Täterbeschreibungen sucht die Polizei Herne Zeugen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist an der Bismarckstraße 44 in Herne ein Kiosk aufgebrochen worden. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei ereignete sich der Einbruch am 27. Dezember gegen 3.45 Uhr. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen zu den zwei bislang unbekannten Tätern.

Die beiden Männer schlugen eine Glasscheibe ein, um in den Innenraum des Kiosks zu gelangen, entwendeten dort Zigaretten und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung – gibt die Polizei zum Tathergang an.

Polizei Herne sucht mit Täter-Beschreibungen nach Zeugen

Der erste der beiden Täter soll eine „normale Statur, dunkle, kurze und dichte Haare“ haben und mit einer Jeanshose, dunklen Schuhen, einer Gesichtsmaske sowie einer „Daunenjacke mit Kapuze der Marke ,Wellensteyn’“ bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er arabisch gesprochen haben, so die Polizei.

Auch der zweite Täter habe eine helle Daunenjacke getragen und arabisch gesprochen und sei mit einer Taschenlampe ausgestattet gewesen. Unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) bittet das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 35 um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel