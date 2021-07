Kiosk im Herner Süden aufgebrochen - Täter flüchtet

Nach dem Einbruch in einen Kiosk (Symbolbild) in Herne sucht die Polizei den Täter.

Herne. Am späten Mittwochabend ist in Herne-Süd ein Kiosk aufgebrochen worden. Der Einbrecher flüchtete unerkannt.

Ein Kiosk an der Altenhöfener Straße 88a (Ecke Bergstraße) in Herne-Süd ist am Mittwoch, 28. Juli, um 23.10 Uhr, gewaltsam aufgebrochen worden.

Täter trug Kapuzenpulli

Der unbekannte Täter flüchtete laut Polizeibericht. Beschrieben wurde er als circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit untersetzter Figur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose sowie zwei große Taschen über den Schultern.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

