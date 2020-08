Kinostarts in Herne: John D. Washington rettet die Filmwelt

John David Washington (re.) und Robert Pattinson in Christopher Nolans „Tenet" - zu sehen in der Herner Filmwelt.

Herne. Wie Denzel Washingtons Sohn Welt und Kinos rettet, warum der Damenabend was fürs Herz bietet und was noch läuft - die Herner Kinovorschau.

Neustart der Woche: Ein Weltrettungsfilm, der auch die Kinos in der Corona-Krise retten soll - all das und noch mehr wird auf den US-Action-Thriller „Tenet“ projiziert, der bereits seit Mittwoch in der Herner Filmwelt zu sehen ist. Ein Superlativ kommt selten allein: Regisseur Christopher Nolan wird von der FAZ gleich auch noch als Messias des Kinos, dessen Einstein sowie Roland Emmerich in einer Person bezeichnet. Die Hauptrolle spielt übrigens John David Washington (der Sohn von Denzel), der schon in „BlacKkKlansman“ zu gefallen wusste (FSK ab 12).

Und sonst? Präsentiert die Filmwelt am Berliner Platz 7-9 mal wieder ein Konzert auf der großen Leinwand: David Garrett geigt Herne was, und zwar am Sonntag um 17.40 Uhr in „Unlimited - Live in Verona“. In der Reihe „Damenabend“ gibt es was fürs Herz: die US-Romanze „After Truth“ - die Fortsetzung von „After Passion“ - läuft am Mittwoch als Preview um 19 Uhr (Relax-Kino) und um 20.15 Uhr. Außerdem: der Animationsfilm „Die Boonies - eine bärenstarke Zeitreise“ (ab 6).

Die Top 3. Die besten schauspielernden Schauspieler-Kinder: 1. Jeff Bridges (Sohn von Lloyd Bridges), 2. Charlotte Gainsbourg (Tochter von Serge Gainsbourg und Jane Birkin), 3. Michael Douglas (Sohn von Kirk Douglas).

Medienmann und Moderator Martin von Berswordt (li.) - hier mit Franz Müntefering im Herner Literaturhaus - verrät seinen Lieblingsfilm. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Der Lieblingsfilm. Als „Popcornkino der besten Art“ bezeichnet Martin von Berswordt seinen Lieblingsfilm „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“. Cameron Crowes US-Film aus dem Jahr 1996 liefere viele Wahrheiten über Menschen, Karrieren, Ruhm und Intrigen, sagt der Herner Medienmann und Moderator, der u.a. Sprecher der Tafel und des Arbeiter-Samariter-Bundes ist. Selbst der „ansonsten recht seltsame Tom Cruise“ sei hier gut und glaubwürdig. Und: „Dass Bruce Springsteen, den ich tief verehre, mit ,Secret Garden’ einen großartigen Titelsong beigesteuert hat, ist eine besondere Zugabe“, so von Berswordt.

Der Auswärtstipp. „In das Schweigen hineinschreien“ heißt Bettina Böhlers Film über den großartigen Regisseur, Autor und Provokateur Christoph Schlingensief, der 2010 im Alter von 49 Jahren an Krebs verstarb. Die Doku läuft unter anderem im schönen Dortmunder Kino Sweet Sixteen.

Weitere Berichte aus Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier.