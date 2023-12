Checky und Co. Kinderwoche in WAZ-Redaktion auf Cranger Weihnachtszauber

Herne. Die Kinderzeitung mit „Checky“ kommt auf den Cranger Weihnachtszauber in die gläserne WAZ-Redaktion. Und es gibt noch mehr Aktionen.

Rund um die gläserne WAZ-Redaktion auf dem Cranger Weihnachtszauber geben in dieser Woche die Kinder den Takt an. Vom 11. bis 17. Dezember wollen wir von den Jüngsten wissen, welche Themen sie bewegen. Was sind die Wünsche für Weihnachten und das Jahr 2024? Welche Themen sollten unbedingt mal an die Öffentlichkeit? Wo kann man helfen? Was läuft besonders gut?

Für Dienstag, 12. Dezember, hat sich Maskottchen „Checky“ mit dem Team der Kinderzeitung angesagt. Die Kinderredaktion übernimmt für einen Tag den Container am Weihnachtsbaum. Eltern können mit ihren Kindern zu Besuch kommen, Fotos mit Checky machen und an der Entstehung der Kinderzeitung mitwirken. Checky und das Reporterteam ist ab 14 Uhr am Container, wenn der Weihnachtszauber geöffnet hat.

Maskottchen Checky kommt Dienstag auf den Cranger Weihnachtszauber. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Am Donnerstag, 14. Dezember, lädt die Redaktion zum Kindergipfel ein. Kinder, die sich im Vorfeld beworben haben, diskutieren ihre Wünsche und Fragen. Und natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Was ist besonders schön am Cranger Weihnachtszauber? Wer schmückt eigentlich bei euch zuhause den Weihnachtsbaum?

Unsere jungen Reporter gehen dann am Samstag, 16. Dezember, auf Spurensuche. Erwarten Sie viele spannende Texte, Fotos und Videos. Das Schönste: An allen Aktionen kann man sich über unsere Seiten bei Instagram, Facebook und Co. auch digital beteiligen.

