Nach dem verheerenden Brand der „Kinderwelt“ in Recklinghausen, die auch hunderte Herner Familien nutzten, soll der Indoorspielplatz schon in diesem Sommer wiedereröffnet werden. Das bekräftigte Betreiberin Elke Dietz im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion.

Am 22. August vergangenen Jahres war die Halle im Stadtteil Hochlarmark kurz hinter der Herner Stadtgrenze in Flammen aufgegangen. Ursache für den Brand, bei dem die Halle bis auf die Grundmauern abbrannte, war offenbar ein technischer Defekt. Die Rauchwolke war damals kilometerweit zu sehen. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich laut Betreiberin auf rund vier Millionen Euro. Dietz ist guter Hoffnung, dass die Versicherung für den Schaden aufkommt.

Der Bauantrag für den Neubau ist Ende 2019 eingereicht worden

Schon damals hatte sich die Betreiberin entschlossen gezeigt, die Kinderwelt wieder aufzubauen. In einer Stellungnahme hieß es, dass man sich eine Wunschfrist von neun Monaten gesetzt habe. Diese ist wohl nicht einzuhalten, doch Dietz ist zuversichtlich, dass sich die Türen in diesem Sommer öffnen werden. Wunschtermin ist der 1. Juni. Inzwischen sind die Trümmer, die der Brand hinterlassen hat, weitgehend weggeräumt worden, Ende des vergangenen Jahres hat Dietz den Bauantrag für den Neubau bei der Stadt Recklinghausen eingereicht. Ihre Zuversicht für eine schnelle Genehmigung zieht sie auch aus der Tatsache, dass die Stadt ihr noch am Tag des Brandes alle erdenkliche Hilfe zugesichert habe. Im Idealfall könnten die Bauarbeiten sogar noch im Januar starten.

Der Brand der Kinderwelt verursachte einen Schaden von etwa vier Millionen Euro. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die neue Kinderwelt - die erste war im Jahr 2008 eröffnet worden - soll wieder in Leichtbauweise entstehen. Allerdings: Die Betreiberin nutzt mit dem Neubau die Chance, den Indoorspielplatz zu vergrößern. So werde künftig auch ein Untergeschoss genutzt.

Rollschuhbahn als Neuheit

Beim Konzept setzt die Betreiberin auf das beliebte und bewährte Konzept (nach ihren Angaben liegt die jährliche Besucherzahl jenseits der 100.000). Es wird eine große und offene Halle geben, in der es die unterschiedlichsten Spielmöglichkeiten und -bereiche gibt. Die Inneneinrichtung sei längst in der Planung, manche Geräte schon bestellt. Einige Dinge würden wegfallen, weil sie wenig beachtet worden seien, dafür gebe es Neues. Dazu gehört eine Rollschuhbahn inklusive Schuhverleih. Darüber hinaus werde es einen Ninja-Warrior-Parcours geben, allerdings in einer kindgerechten Form.

Denn auch in dieser Hinsicht bleibt sich die Kinderwelt treu: Das Angebot richtet sich weiterhin an Mädchen und Jungen im Alter von null bis zwölf Jahren. Auch die Boxen für Geburtstagsfeiern kommen wieder ebenso wie das gastronomische Angebot.

Der Brand im vergangenen Jahr war auch für die rund 30 Mitarbeiter (sowohl Vollzeit als auch Teilzeit) ein tiefer Einschnitt. Die Betreiberin musste ihnen kündigen, hat aber allen angeboten, sie wieder einzustellen, wenn es wieder losgeht. Und die hätten signalisiert, zur Kinderwelt zurückzukehren, so Dietz.