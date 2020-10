Kinder werfen in Herne Gegenstände auf die Autobahn

Herne. Ein lebensgefährlicher Eingriff: Kinder sollen in Herne Gegenstände auf die A 42 geworfen haben. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Mehrere Kinder sollen in Herne Gegenstände von einer Brücke auf die Autobahn geworfen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie mögliche Geschädigte.

Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, meldete sich am Freitag gegen 16.45 Uhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Bochum beim Notruf 110. Vier Kinder hätten von einer Brücke in Höhe der Emscherstraße in Wanne Gegenstände auf die A 42 geworfen.

Auto einer 30-jährigen Bochumerin wurde nicht getroffen

Getroffen wurde das Auto der 30-Jährigen dabei allerdings nicht. Was die Kinder auf die Autobahn geworfen hatten, konnte bisher nicht ermittelt werden. Ebenso unklar ist, ob andere Autofahrer getroffen worden sind.

Wegen des (lebens-)gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bittet das Verkehrskommissariat der Polizei Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 zu melden.

