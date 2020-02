Foto: OH

Beim „Open Sunday“ können Kinder in Herne Sportarten ausprobieren.

Herne. Das Kinder-Projekt „Open Sunday“ kehrt nach Herne zurück. An vier Sonntagen werden Sporthallen für Kinder der Klassen eins bis sechs geöffnet.

Im März kehrt der „Open Sunday“ für Kinder zurück nach Herne. Für das Projekt werden an vier Sonntagen Sporthallen von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet, um Kindern der Klassen eins bis sechs offene und niederschwellige Bewegungsangebote (Spiel und Sport) anzubieten. Dafür werde eng mit den Grundschulen kooperiert, die ihre Sporthallen zur Verfügung stellen, heißt es in einer Mitteilung des Stadtsportbundes Herne.

In Herne wurde bereits 2018 zusammen mit der Grundschule Jürgens Hof ein Pilot-Projekt umgesetzt. In diesem Jahr wird der Open Sunday parallel an zwei Herner Grundschulen – der Grundschule Freiherr-vom-Stein und der Grundschule Kunterbunt – vom 8. bis 29. März veranstaltet. Möglich machen dies drei Sponsoren.

85 Coaches sind vor Ort

Die vier Sonntage in der Freiherr-vom-Stein Turnhalle seien durch die Unterstützung des Rotary Clubs Herne-Luna möglich. Das Lions-Hilfswerk Herne unterstütze drei Sonntage an der Grundschule Kunterbunt und der 15. März werde vom Rotary Club Herne gesponsert, teilt der Stadtsportbund mit. Insgesamt werden 85 Coaches und Übungsleiter aus Herner Sportvereinen für die Kinder vor Ort da sein.

„Neu in diesem Jahr ist die Unterstützung durch die Herner Sportvereine. Diese werden vor Ort ihre jeweiligen Sportarten den Kindern vorstellen. Eingeladen sind Kinder der jeweiligen Grundschule und aus dem Quartier. Neben Sportzeug brauchen diese eine Telefonnummer ihrer Eltern, die bei der Anmeldung abgegeben werden muss“, heißt es weiter.

Eingebettet in das Modellprojekt „Herne als First Mover für mehr Lebensqualität“

Das Projekt ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Stadtsportbund/Sportjugend Herne im Rahmen des Projektes „NRW bewegt seine Kinder“, dem Fachbereich Sport und der Stabsstelle „Zukunft der Gesellschaft“. Zudem ist der Open Sunday an der Freiherr-vom-Stein Grundschule eingebettet in das Modellprojekt „Herne als First Mover für mehr Lebensqualität“.

Ziel der Akteure ist es, den Open Sunday dauerhaft in Herne zu installieren. Das Konzept zum Projekt „Open Sunday“ wurde von der Universität Duisburg-Essen entwickelt.