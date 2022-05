Kinder-Kultur-Sommer in Herne: Das steht auf dem Programm

Herne. Der Herner Kinder-Kultur-Sommer kann 2022 wieder wie gewohnt stattfinden - inklusive Kinderfest im Schlosspark Strünkede. Was sonst geplant ist.

Nach dem Corona-bedingten Ausfall 2020 und einer Light-Ausgabe im Onlineformat im vergangenen Jahr, kann der Herner Kinder-Kultur-Sommer in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. Und das zum 17. Mal mit vollem Programm, wie Denise Goldhahn vom Herner Kulturbüro bei der Vorstellung am Dienstag, 10. Mai, betonte: „Alle fünfzehn Partnerinnen und Partner waren sofort dabei und froh, dass man endlich wieder was machen kann für die Kinder, die ja wirklich auf vieles verzichten mussten.“

In den sechs Wochen vor den Sommerferien sind vom 13. Mai bis zum 25. Juni über 70 Veranstaltungen geplant, die ersten Kurse sind bereits ausgebucht. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Den Höhepunkt bildet das „Herkules-Fest“ im Schlosspark Strünkede, das am 11. und 12. Juni gefeiert wird. Das Programm darum herum ist vielseitig, hier nur ein Auszug:

Stadtbibliothek

Den Auftakt macht am 13. Mai die Stadtbibliothek mit einer von rund fünfzehn Vorleseaktionen. Am 13. Juni startet passend dazu der diesjährige „SommerLeseClub“. In Kooperation mit dem Emschertal-Museum veranstaltet die Stadtbibliothek am 21. Juni zwei musikalische Lesungen von „Ritter Rost“. Außerdem sind zahlreiche Mitmach- und Kreativangebote an beiden Standorten in Herne-Mitte und Wanne geplant.

Emschertal-Museum

Passend zur musikalischen Lesung bietet das Emschertal-Museum am 9. Juni ein Mitmachangebot „auf den Spuren der Ritter von Strünkede“ an. Über die „Steinzeit auf Strünkede“ lernen Kinder, indem sie ihre eigenen Höhlenmalereien mit Naturfarben anfertigen (10. Juni). Beim Kreativangebot „ARTbags mini“ (18. Mai) kann der Nachwuchs Schlüsselanhänger und Portemonnaies aus alten Werbebannern fertigen.

Jugendkunstschule

Die Jugendkunstschule hat für Grundschulklassen verschiedene Kreativangebote vorbereitet: Im Kunsthaus Crange lernen Kinder von der 2. bis zur 4. Klasse Comics zeichnen (23. Mai). Beim freien Angebot „Sweet Dreams“ für Kids ab sechs Jahren werden Traumfänger (3. Juni) gebastelt. Auf dem Kinderfest im Schlosspark ist die Jugendkunstschule mit Streichholzkunst, Stempelwerkstatt und mehr vertreten.

Städtische Musikschule

Die Herner Musikschule veranstaltet unter anderem „Musikalische Zeitreisen“ und bietet Schnupperstunden an, in denen Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren können. Beim „Klavierpuzzle“, das über die sechs Wochen mehrmals stattfindet, dürfen die Kleinen helfen, ein Klavier auseinanderzunehmen und wieder zusammenzufügen. Für anstrebende Musiker gibt es den Workshop „Musizieren mit dem iPad“ oder das Bandangebot „Rockin’ Kids“.

Bis auf vereinzelte Ausnahmen ist das Angebot kostenlos. Für bestimmte Veranstaltungen wird um Anmeldung gebeten. Welche das sind, entnehmen Interessierte dem Programmheft. Dieses liegt an allen öffentlichen Stellen aus und ist außerdem auf der Website der Stadt Herne zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel