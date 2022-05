Kiezfest in Wanne-Eickel: Innenstadt wird zum Lieblingsort

Herne. In Wanne-Eickel findet nächste Woche ein großes Kiezfest statt. Vorher werden Kunstobjekte gebaut, die besucht und ausprobiert werden können.

Die Hauptstraße ist das Herz von Wanne – und das wird am Freitag, 13. Mai, mit einem bunten Straßenfest gefeiert. Zusammen mit Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzern, Anwohnerinnen und Anwohnern, dem Integrationsrat der Stadt Herne, dem HOT-Jüngerbistro und vielen weiteren Initiativen verwandelt Pottporus die Hauptstraße zum „Treffpunkt, Wohnzimmer und Lieblingsort der Stadt“, heißt es in einer Mitteilung von Pottporus. Das Motto lautet: „KOMMT VORBEI – STELLT STÜHLE RAUS – MACHT MIT!“

Als Special hat Pottporus das Studio „umschichten“ eingeladen, das ab 9. Mai fünf interaktive Kunstobjekte auf der Hauptstraße baut. Pünktlich zum Straßenfest würden sie an Oberbürgermeister Frank Dudda, die Stadt Herne und ihre Bewohnerinnen und Bewohner sowie an die Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer übergeben, heißt es weiter. Denn nicht nur auf dem Straßenfest, auch danach und bis zum 27. Mai könnten die Objekte auf der Hauptstraße besucht und vor allem ausprobiert werden. Während der Bauphase seien Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen und eingeladen, sich im offenen Projektraum und Kiez-Café auszutauschen.

Kiezfest findet am 13. Mai in Wanne-Eickel statt

Von Montag, 9. Mai, bis Donnerstag, 12. Mai, findet die Bauaktion in der Wanner Innenstadt statt. Von 14 bis 18 Uhr gibt es im ehemaligen Karstadt-Gebäude, Hauptstraße 272, ein offenes Kiez-Café. Am Freitag, 13. Mai, werden um 12 Uhr die fertiggestellten Kunstobjekte an den Oberbürgermeister und die Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer übergeben. Von 14 bis 21 Uhr findet an diesem Tag dann das Kiez-Fest im „oberen“ Teil der Hauptstraße statt. Auf dem Programm stehen laut Pottporus eine Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln/Bauen, Blumen für die Hauptstraße, ein roter Teppich, eine Hip-Hop-Straßenshow, der heiße Draht, Glücksrad, DJ, Sandspielplatz, Bratwurst ḥalāl, das Kiez-Café sowie Backgammon.

