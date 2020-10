Keine Mehrheit für Grünen-Antrag zu Künstlerhonoraren

Wenn bildende Künstler und Künstlerinnen ausstellen, gehen sie oft als einzige leer aus. Von der Putzfrau über den Kurator bis zum Musiker, der zur Eröffnung spielt: Alle würden entlohnt, kritisieren die Herner Grünen, nur die Künstler selbst nicht. Deshalb ihr Vorstoß in der letzten Sitzung des Kulturausschusses: Die Kulturverwaltung solle ein Konzept für ein angemessenes Ausstellungshonorar entwickeln. Doch CDU und SPD konnten sie dafür nicht gewinnen.

Museumsleiter berichtet über Gepflogenheiten in Herne

Über die Gepflogenheiten in Herne hatte zunächst Oliver Doetzer-Berweger als Leiter des Emschertalmuseums informiert. Die Flottmann-Hallen zahlten 3000 bis 5000 Euro pro Ausstellung, von denen die Künstler ihre Ausgaben bestreiten müssten, wie Transport oder Einladungskarten. Von Ausstellungen in der Städtischen Galerie kaufe grundsätzlich der Förderverein des Emschertalmuseums ein Werk in der Preiskategorie 400 bis 500 Euro an und übernehme zudem Transport, Sicherung und Werbung. Von der VHS-Galerie würden die Kosten in Zusammenhang mit der Ausstellung erstattet. Honorare würden nicht gezahlt, dafür Redner und Imbiss. Diese würden grundsätzlich in den drei Häusern übernommen.

Man strebe eine „Harmonisierung der drei Kunstorte“ an, erklärte Doetzer des weiteren. Grund genug für CDU und SPD, den Antrag der Grünen für hinfällig zu erklären. Zumal in Dortmund die Vorschriften viel restriktiver seien, wie Doetzer zuvor berichtet hatte. Dort dürfe etwa im Torhaus Rombergpark gegen Honorar nur ausstellen, wer ein abgeschlossenes Studium und mehrjährige künstlerische Präsenz vorweisen könne.