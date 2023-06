KAZ: Neuer politischer Vorstoß für eine feste Anlaufstelle

Herne. 2007 gegründet, noch immer keine Heimat in Herne: Grüne fordern eine Anlaufstelle für den Herner Verein KAZ. Die Begründung, wie es weitergeht.

Neuer Vorstoß für das Kulturell Alternative Zentrum (KAZ): Die Grünen wollen in der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag, 15. Juni, über die Raumsituation des Vereins diskutieren. Das KAZ hat seit seiner Gründung im Juni 2007 keine feste Anlaufstelle und führt seitdem seine Veranstaltungen an diversen Standorten in Herne durch.

Anders als bei der Förderung der Arbeit - 2023 erhält das KAZ ebenfalls auf Initiative der Grünen erstmals einen Stadtzuschuss von 2500 Euro – warte der Verein nach wie vor „auf die dringend benötigte Unterstützung bei der Suche nach einer dauerhaften Heimat“, erklärt der Grünen-Stadtverordnete Justus Lichau. Trotz mehrerer Anläufe und Ideen sei bisher kein wesentlicher Fortschritt erzielt worden.

Justus Lichau (22) ist seit 2020 Stadtverordneter der Herner Grünen. Foto: Grüne

„Wir möchten nun alle demokratischen Parteien einladen, sich gemeinsam mit der Verwaltung an der Unterstützung für eine dauerhafte Heimat für das KAZ zu beteiligen“, so der 22-Jährige. Die Suche nach einem festen Standort für die vom Verein rein ehrenamtliche betriebene Kulturarbeit müsse auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Als Ausgangspunkt für die (neuerliche) Diskussion solle die Verwaltung zunächst im Ausschuss berichten, welche Standorte bislang geprüft worden seien und woran eine Lösung gescheitert sei.

Die Grünen weisen auch darauf hin, dass das jährliche Festival KAZ Open Air auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sei. Die nächste Auflage des Umsonst & Draußen-Formats findet am Samstag, 26. August, im Skatepark Hibernia statt.

Vor allem aus der Ratsopposition hat es bereis mehrfach Vorstöße für eine stärkere Unterstützung des KAZ gegeben. So ging es beispielsweise in Anträgen der Linken-Fraktion im September 2022 sowie der FDP im Jahr 2015 ebenfalls um eine feste Herner Anlaufstelle für den zurzeit von Dana Seidel und Christoph Ishorst geführten Verein. loc

