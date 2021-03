KAZ Herne holt Songwriterin Alyssia auf die digitale Bühne

Herne. „Herne streamt Lärm!“ geht am Samstag, 27. März, in die nächste Runde. Zu Gast ist dieses Mal die Singer/Songwriterin Alyssia Schröder.

„Herne streamt Lärm!“ heißt es wieder am Samstag, 27. März, zur besten Sendezeit ab 20 Uhr: Über den Twitch-Kanal des Kulturell-Alternativen Zentrums Herne (KAZ) geht die neue digitale Live-Veranstaltungsreihe in die zweite Runde. Zu Gast ist die vielseitige Singer-/Songwriterin Alyssia.

Beim KAZ Open Air gut angekommen

„Alyssia hat schon auf dem letzten KAZ Open Air im Jahr 2019 mit ihrer humorvollen und charmanten Art das Publikum begeistert“, erinnern die Veranstalter an einen früheren Auftritt in Herne. Aktuell arbeitet die vielseitige junge Künstlerin aus dem Münsterland an ihrem Debütalbum, studiert Populäre Musik und Medien in Paderborn und schreibt nebenbei für das „Picky Magazine“ über Indie-Musik. „Sie hat also einiges zu erzählen und neben einer ausgiebigen Liveperformance wird sich Alyssia natürlich auch den Fragen des Moderators und des Publikums stellen“, kündigt das KAZ an.

Alle Live-Zuschauenden haben wieder die Chance, eine Überraschung zu gewinnen. Die Übertragung ist kostenlos: twitch.tv/kazherne